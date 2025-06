“Arisa torna dall’ex”, è di nuovo amore con Walter Ricci dopo le accuse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Arisa

Arisa e Walter Ricci, suo ex fidanzato, sarebbero tornati insieme dopo la rottura e le accuse di lei. A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui sarebbe tornato il sereno fra la cantante e il musicista napoletano.

Non solo i due si sarebbero ritrovati dopo la separazione, ma ora sarebbero più innamorati che mai, tanto da pensare al futuro. “Tra i due è riscoppiata più forte che mai la passione e sembrano superate le antiche incomprensioni”, ha spiegato Alberto Dandolo.

Dopo il ritorno di fiamma, la coppia sarebbe partita in gran segreto per un viaggio a Sharm El Sheik fra spiagge bianche e tanto relax.

L’amore fra Arisa e Walter Ricci

Musicista e jazzista molto conosciuto, Walter Ricci era riuscito a conquistare il cuore di Arisa dopo alcune delusioni amorose. La cantante aveva parlato del loro rapporto per la prima volta proprio in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ed era apparsa molto innamorata.

“È come se noi fossimo già sposati con la musica – aveva svelato – e per ognuno di noi è essenziale difendere il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Abbiamo investito tanto nel nostro lavoro quindi ogni giorno cerchiamo il modo di bilanciare vita privata e musica. La realtà è che sono molto felice”.

Arisa aveva anche parlato della possibilità di diventare mamma e della possibilità, in futuro, di avere un figlio. Una storia d’amore che sembrava felice e destinata a continuare, ma che si era interrotta bruscamente nove mesi dopo il primo incontro.

Le accuse di Arisa a Walter Ricci

A parlare della rottura era stato proprio Walter Ricci, che aveva affermato di volersi concentrare sulla carriera. Il musicista aveva svelato che dietro la fine della relazione con Arisa c’era la difficoltà di conciliare le vite di entrambi, troppo frenetiche.

“Con lei è finita – aveva detto al Corriere della Sera -. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”.

Il musicista aveva poi in qualche modo ridimensionato il rapporto con Arisa. “Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene – aveva concluso -. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”.

Parole che non erano piaciute affatto ad Arisa. Fonti vicine alla cantante, infatti, avevano parlato di una donna delusa e ferita dalle dichiarazioni dell’ex, convinta che Walter Ricci fosse innamorato più del suo personaggio che di lei.

“Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”, aveva detto agli amici.

Forte, indipendente e determinata, Arisa ha alle spalle una carriera di successo nel mondo della musica, ma anche una vita sentimentale segnata da diverse delusioni.

Dopo l’addio a Giuseppe Anastasi, autore del brano Sincerità che la portò al successo, ha vissuto una storia d’amore con il manager Andrea Di Carlo. Un addio segnato dalle polemiche, anche per via delle dichiarazioni rilasciate dalla cantante a Domenica In.

In seguito è arrivato il legame con Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le Stelle. Una storia, anche in questo caso, destinata a finire. Oggi, finalmente, Arisa sembra aver ritrovato la felicità con Walter, nella speranza che stavolta possa durare per sempre.