Arisa, parla l’ex Andrea Di Carlo: la dura replica al suo post provocatorio

Poche foto senza veli di Arisa e una didascalia provocatoria: tanto è bastato a far sollevare un vero e proprio polverone, nel quale si è inserito perfino il suo ex Andrea Di Carlo. Con lui avrebbe dovuto sposarsi e c’era persino un anello, ma le nozze non sono mai state celebrate. L’artista di Pignola è infatti tornata single, se facciamo eccezione per la breve parentesi Vito Coppola, e ora è tornata alla carica con una serie di scatti che ha utilizzato per trovare qualcuno disposto a sposarla.

Arisa senza veli, interviene l’ex Andrea Di Carlo

“Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile?”, scrive Andrea Di Carlo nelle sue stories, e continua: “Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”. Pare proprio che il manager abbia raccolto la provocazione e vi abbia letto un riferimento alla loro relazione, chiusa ormai da anni, e che hanno cercato di ricucire più volte prima di chiudere definitivamente. Non si sono lasciati bene, a quanto sembra, dato che lui pare che abbia ancora qualcosa da dire in merito.

Il loro amore si è concluso nel 2021 ma dalle sue parole sembra che si sia sentito chiamato in causa dall’appello su Instagram di Arisa, che recita così: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie.”.

A queste parole si sono aggiunte quelle di un post Instagram che ha condiviso successivamente e in cui il riferimento alle recenti esternazioni di Arisa sembra davvero chiaro: “AAA: cercasi persona d amare qualsiasi orientamento, natura, attitudine , lei/lui abbia. L’amore non ha sesso. Mai. Con questo passo e chiudo. Ciaone #salutameasoreta”.

Il botta e risposta con Madame

Le foto senza veli di Arisa hanno letteralmente scosso gli animi, compreso quello di Madame che per un innocente ti amo è stata travolta da un’ondata di commenti negativi e, in particolare, da quello della diretta interessata: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”. L’artista vicentina ha poi provato a smorzare i toni: “Vestiti elegante, ti porto a cena”. Quasi un ghosting per Rosalba Pippa, quindi, che ha attirato l’attenzione del suo pubblico e che si è prontamente schierato al suo fianco.

A intervenire è stato persino Cristiano Malgioglio, che ha commentato ironicamente il post di Arisa che è anche una sua grande amica: “Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un Diva, indiscussa, solare, gioiosa smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi… Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo”.