Arisa gela Madame su Instagram, la replica: “Vestiti elegante, ti porto a cena”

Botta e risposta tra Arisa e Madame su Instagram. La foto in questione è quella in cui l’artista di Pignola compare senza veli e che ha generato decine di migliaia di commenti, tra i quali compare anche quello di Francesca Calearo. Il suo Ti amo ha infatti scatenato la reazione di Rosalba Pippa, che l’ha accusata di non risponderle mai.

Botta e risposta tra Arisa e Madame, la replica al commento velenoso

“Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”, ha scritto piccata Arisa, che risponde così al Ti amo – con tanto di emoji a cuoricino – lasciato da Madame sotto le sue foto senza veli. Un ghosting tra artisti che ha generato moltissimo interesse tra gli utenti, in gran parte schierati al fianco di Rosalba Pippa e della sua reazione nei confronti della collega che ha semplicemente espresso un apprezzamento verso delle foto molto belle.

L’antipatia social nei confronti di Madame ha radici abbastanza profonde. L’artista veneta aveva infatti diviso il pubblico prima della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, che aveva rischiato di saltare a causa dell’indagine per il rilascio di green pass falsi in cui era rimasta coinvolta. A difenderla ci aveva pensato Amadeus, deciso a scindere il fronte giudiziario da quello artistico, e così è stato. La sua canzone non solo è rimasta in concorso ma è stata uno dei più grandi successi del Festival di Sanremo 2023.

Eppure, quando si tratta di polemiche, Madame ci finisce sempre nel mezzo. In maniera del tutto involontaria, in questo caso, tanto che si è anche affrettata a rispondere per provare a recuperare il suo rapporto con Arisa. Se non altro, quello virtuale. Il suo invito è chiaro: “Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti”.

Arisa posa nuda in cerca di marito

A distanza di una settimana dal suo compleanno, il 41°, Arisa è tornata sui social con una nuova provocazione. Attraverso le sue foto senza veli, che ha alternato con piante succulente e peperoncini in un insolito carosello, l’artista lucana ha lanciato un appello per trovare marito: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”.

I commenti sono centinaia, compreso quello di Emma che le augura buon compleanno in ritardo. Le sue provocazioni hanno però smesso di sorprendere da molto tempo. Ha infatti sempre avuto un rapporto burrascoso con l’amore, che l’ha portata a interrompere e riprendere una delle sue ultime relazioni sentimentali. È però riuscita a ricominciare da se stessa, mettendo al centro il suo lavoro che prevale sempre. Almeno fino al post Instagram successivo.