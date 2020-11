Letizia di Spagna osa con la gonna in pelle che Meghan Markle le ha copiato

editato in: da

Letizia di Spagna, la gonna in pelle contesa da Meghan Markle

Ultimo impegno della settimana per Letizia di Spagna che presenzia a una doppia udienza a Palazzo Zarzuela. Sua Maestà gioca in casa dunque e non sbaglia quando ritrova nel suo guardaroba la gonna in pelle che anche Meghan Markle le copiò.

Non è un caso che Donna Letizia è stata definita la Reale più elegante del 2020. Fonte d’ispirazione per tutte le teste coronate, anche quando copia il look – come la gonna tubino pied de poule chiaramente ispirato a Lady Diana – lo fa lasciando il suo tocco personalissimo. La moglie di Felipe sta dando una lezione di stile a tutte noi, mostrando come non sia necessario fare shopping sfrenato per avere un outfit perfetto.

Da mesi ormai Letizia ricicla le sue mise e ogni volta è un incanto. La riprova, semmai ce ne fosse bisogno, è la scelta che ha fatto per accogliere a Palazzo la rappresentanza della Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) e la giunta direttiva della Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza nel suo 50esimo anniversario (le foto degli incontri sono state condivise sul profilo Twitter della Casa Reale).

La Regina, com’è il suo stile, opta per un look professionale ed essenziale: camicia bianca con maniche a sbuffo che abbina alla longuette in pelle marrone, firmata Hugo Boss. Un altro pezzo forte del suo guardaroba, copiatissimo da tutte, proprio come la gonna celeste dello stesso brand che hanno anche Mary di Danimarca e Sofia di Svezia.

Ma la gonna in pelle di Hugo Boss ha un significato segreto. Infatti, se Letizia non ha mai incontrato nessuna obiezione nell’indossare capi in pelle, celebre il suo vestito nero che ha lasciato tutti senza fiato, diverso è il discorso per le Lady della Famiglia Reale britannica. Cosa c’entrano i Windsor ora? Ebbene Meghan Markle, quando ancora era un membro attivo della Corte, indossò per ben due volte proprio quella gonna in pelle.

La moglie di Harry è stata la prima, almeno in tempi recenti, a osare con un capo in pelle, un vero e proprio colpo al protocollo britannico. La prima volta si presentò nel Sussex con la versione verde di quella longuette: era semplicemente perfetta e tutte si sono precipitate ad acquistare quella longuette evergreen e quasi accessibile al portafoglio.

Non contenta, Meghan presenziò a una tavola rotonda nel Castello di Windsor con il Queen’s Commonwealth Trust (QCT) and One Young World, indossando lo stesso modello ma in versione marrone, esattamente come quello posseduto da Letizia. Fatalità o strategia, la Markle lo scelse solo il giorno dopo averlo visto indossato dalla Regina di Spagna durante il suo viaggio in Giappone.

In ogni caso, è indubbio che Meghan s’ispirò a Letizia e non il contrario, anche perché Hugo Boss è uno dei marchi prediletti dalla moglie di Felipe. A proposito della quale, ha completato il suo look con un paio di décolletée rosse, orecchini a forma di canna di bambù che condivide con la primogenita Leonor e l’inseparabile anello di Karen Hallam, un regalo delle figlie.