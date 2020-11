Letizia di Spagna sorprende col look ispirato a Lady Diana e Kate Middleton

editato in: da

Letizia di Spagna inizia i suoi impegni settimanali sfoggiando il suo look più british, chiaramente ispirato a Lady Diana e Kate Middleton. E anche questa volta, lascia senza fiato, sebbene si tratti del più classico degli outfit da giorno.

L’occasione è la riunione di lavoro che si è tenuta presso la sede del Royal Board on Disability. Letizia è una maestra di stile nel comporre i look da working girl. I suoi tailleur pantaloni sono diventati ormai un’istituzione e persino la Duchessa di Cambridge, così attenta al dress code di Corte che vieta questo tipo di abbigliamento alle donne della Famiglia Reale, ha ceduto al suo fascino.

Letizia però per l’appuntamento nel cuore della capitale spagnola adotta un altro genere, decisamente più femminile. Ancora una volta, la Sovrana ricicla uno dei pezzi forti del suo guardaroba. Non è più il tempo infatti di fare shopping e pensare alle frivolezze. Dunque, la moglie di Felipe preferisce riutilizzare capi che ha già nell’armadio. E il risultato è perfetto.

Il look di Letizia è costruito attorno alla gonna in pied de poule, motivo amatissimo dalle teste coronate inglesi, in particolar modo da Kate Middleton e Lady Diana, la prima che di fatto ha reso questa stoffa un trend sartoriale, must have anche quest’autunno. Indimenticabile il suo tailleur firmato Moschino che utilizzo per ben tre volte, quando il riciclo non era ancora di moda, nel 1990 a Sandringham, nel 1991 in Canada, e nel 1992 durante una visita al National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra. Nel 2018 Kate in viaggio di Stato in Svezia e Norvegia propose una mise simile di Catherine Walker.

Ebbene la gonna di Letizia, firmata Hugo Boss, è del tutto identica al tubino di Diana. Un pied de poule bianco e nero, lungo fino al ginocchio, perché è da due anni che la Regina ha eliminato dall’armadio le mini, che abbina a una maglia in jersey, aderente, color borgogna, sempre di Hugo Boss, il suo marchio preferito soprattutto per i look da giorno.

Letizia, completa la mise, con una borsa a tracolla in catena di Reliquiae, décolletée in vernice rossa sfumata, firmata Lodi. Mentre per proteggersi dal freddo, indossa sulle spalle un cappotto color crema, del brand Varela.

La moglie di Felipe sfoggia uno dei look più raffinati e femminili di quest’autunno. Anche se come abbiamo sottolineato non è originale. Il tubino in pied de poule infatti ha debuttato nel febbraio 2019, allora Letizia lo indossava con un body a maniche corte in stoffa identica per creare il falso effetto di vestito intero.