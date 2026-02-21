Letizia di Spagna, la gonna in tartan che ha copiato a Kate Middleton

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Letizia e Kate

Sempre più teste coronate cedono al fascino del tartan, il tradizionale motivo scozzese a quadri. L’ultima in ordine di tempo è la Regina Letizia, che ha indossato una gonna con questo pattern in occasione della visita ad un calzaturificio di Pedro Garcia. Solo qualche mese fa, un’altra amatissima Principessa aveva puntato sulla stessa trama: Kate Middleton.

Il look tartan di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna non smette mai di stupire: visitando uno stabilimento della maison di calzature Pedro Garcia, che ha da poco celebrato il suo primo centenario, l’ex giornalista ha rubato la scena con un look discreto ed elegante, che ha ricordato per alcuni versi quelli sfoggiati in passato dalla Principessa Kate Middleton.

IPA

La Reina ha infatti scelto una gonna midi in fantasia tartan di Bimba y Lola, caratterizzata da fondo scuro e sottili righe rosse, a cui ha abbinato una maglia a collo alto aderente color blu notte. A completare il look, un paio di stivaletti neri in pelle, con tacco medio e punta leggermente arrotondata.

IPA

Per regalare un tocco più vivace all’ensemble, Letizia si è divertita a giocare anche con gli accessori: su tutti, una vistosa collana a catena dorata. Insomma, l’effetto globale dell’outfit è risultato perfettamente misurato, testimoniando ancora una volta l’impeccabile gusto della sovrana spagnola.

Kate Middleton, passione tartan

Tra le estimatrici più famose del motivo tartan non poteva non esserci Kate Middleton: la Principessa del Galles ha puntato in più occasioni sulla celebre stampa scozzese. Solo lo scorso mese, in occasione di una visita a Stirling, Catherine aveva indossato uno splendido cappotto tartan con sfondo blu caratterizzato da doppiopetto e ampi revers.

IPA

Anche in occasione del tradizionale concerto natalizio a Westminster la Middleton aveva puntato su una gonna scozzese di Miu Miu impreziosita da perline. Lo stesso capo, era stato indossato anche nel 2020 dalla Principessa durante un party natalizio a Kensington Palace.

IPA

In quell’occasione, Kate aveva abbinato alla maxi gonna di colore rosso con check evidente una maglia nera aderente con piccoli bottoni frontali e maniche lunghe. A completare l’outfit, un paio di stivali neri in suede o pelle morbida, perfetti per la stagione invernale.

I motivi della predilezione di Kate Middleton per la stoffa scozzese sono facilmente intuibili: oltre al sicuro impatto estetico del tessuto, c’è sicuramente la volontà da parte della futura Regina della Gran Bretagna di omaggiare una delle regioni più amate del Paese, che lei stessa visita almeno una volta all’anno.

Tartan, il più amato dalle Principesse

Indissolubilmente legato alla tradizione scozzese e utilizzato in antichità per differenziare i clan della nazione, il tartan è col tempo diventato uno dei motivi più amati dalle teste coronate del Vecchio Continente, che lo scelgono soprattutto per i loro look invernali. Se oggi sono Letizia di Spagna e Kate Middleton le principali estimatrici della popolare trama, in passato anche Lady Diana ha spesso puntato su tailleur e completi di questo tipo.

La Principessa Anna, sorella di Re Carlo, è un’altra grande fan del pattern scozzese, così come prima di lei lo era stata la Principessa Margareth, sorella di Elisabetta II.