Kate Middleton, la gonna in tartan con cristalli da 1.945 euro scatena il dibattito

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kate Middleton raggiante al concerto di Natale: cappotto verde con collo di pelliccia

Il concerto di Natale organizzato da Kate Middleton è stato un successo anche quest’anno. Lo scorso 5 dicembre la Principessa del Galles ha fatto rivivere la magia delle Feste all’Abbazia di Westminster dove si è presentata con il cappotto verde dal collo di pelliccia, firmato Catherine Walker, sotto il quale spuntava una gonna in tartan di Miu Miu che continua a far discutere.

Kate Middleton sceglie il verde per Natale

Se lo scorso anno il colore del Natale per Kate Middleton è stato il rosso, quest’anno ha scelto il verde bosco. La Principessa del Galles ha riciclato il suo cappotto gioiello a doppio petto, firmato Catherine Walker, cui ha aggiunto il revers in pelliccia sintetica di Troy London, stivali in suede nero di Ralph Lauren e orecchini a stella, per rimanere in tema natalizio, di Robinson Pelham.

Il look di Kate è stato molto ammirato, come quello di sua figlia Charlotte che ha indossato un abito blu navy con colletto bianco, davvero da Principessina, e ballerine con fiocco in vernice.

Ma anche sua madre Carole Middleton si è fatta notare col cappotto scozzese blu e verde, in linea con gli outfit di figlia e nipote.

Kate Middleton, la gonna in tartan di Miu Miu

Malgrado il conclamato successo dell’evento, non è mancata qualche polemica, tutte focalizzate sulla mise della Principessa del Galles. O meglio sulla sua gonna che a malapena si è intravista dagli spacchi del cappotto. Ma tanto è bastato per scatenare il dibattito sui social.

La gonna in questione è stata identifica come un pezzo di Miu Miu in lana tartan rosso e verde plissettata, decorata con dei cristalli, da 1.700 sterline, circa 1.945 euro.

Il brand è uno dei preferiti di Kate che lo ha scelto spesso per i suoi look natalizi, almeno dal 2017 col cappotto in tartan, passando dal golf gioiello del 2021.

Kate Middleton, il capo che scatena il dibattito

Di Miu Miu la Principessa indossa spesso capi di tartan che considera la fantasia tipica delle feste natalizie. Ma la gonna indossata al concerto ha scatenato un vero e proprio dibattito e anche qualche critica.

Sebbene fosse decorata da cristalli che la rendevano più elegante di una classica gonna scozzese, alcuni l’hanno considerata troppo sportiva per il concerto di Natale e anche troppo pesante da indossare in una simile occasione. “Diciamo che la gonna e lo stile Miu Miu non sono proprio quello della principessa Catherine, ancor più con questo outfit. Una gonna scozzese più classica l’avrei vista meglio proprio perché di questa si perdono i particolari”.

Getty Images

Un altro motivo di critica è il costo del capo. Qualcuno commenta: “Wow, quanto costa la gonna?! A quel prezzo dovrebbero essere diamanti 😮”. E ancora: “Scommetto che potrei trovare una gonna simile e abbellirla spendendo meno. 😂😂 Comunque è stupenda!”.

Anche se in generale il look di Kate è stato promosso a pieni voti, gonna compresa. “Ne sono ossessionata! Il look è così bello! Spero che rivedremo la gonna“.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!