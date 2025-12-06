Unite più che mai, Kate e Charlotte hanno regalato dolcissime immagini al Together at Christmas Carol Service

Il calendario della Famiglia Reale britannica è colmo di eventi molto importanti e sentiti, sparsi durante tutto l’anno. Uno in particolare ha il pregio di mostrarla più unita che mai: il Together at Christmas Carol Service.

È ormai uno degli appuntamenti più attesi da parte del pubblico, ma quest’anno è stata una coppia, e non l’intera famiglia, a rubare la scena: la Principessa Kate e sua figlia Charlotte. Tanto più simili, anno dopo anno, quanto complici. Un vero duo inseparabile che, passo dopo passo dentro Westminster Abbey, ha mostrato una sintonia scandita da piccoli gesti, sguardi e sorrisi, che ci raccontano di un rapporto unico.

Kate e Charlotte inseparabili

Kate e Charlotte hanno catturato l’attenzione dei fotografi fin dal loro arrivo, com’era prevedibile. La mamma, splendida e radiosa, la figlia, invece, una sorta di “mini-me” che pare aver ereditato tutta l’eleganza della futura Regina. Al tempo stesso, ha assorbito dalla madre anche il suo modo gentile di stare al mondo.

Le due sono state inseparabili per l’intera cerimonia. Momenti vissuti con grande trasporto, con la giovane che ha ascoltato con attenzione, posto domande e sorriso all’amatissimo genitore. È un rapporto saldo tanto tenero quanto impossibile da non notare e amare profondamente.

I look di mamma e figlia

Kate ha scelto per l’occasione una tonalità che richiama immediatamente lo spirito delle feste. Ha indossato infatti un cappotto verde foresta, lungo e doppiopetto, rifinito da un colletto in pelliccia sintetica e impreziosito da bottoni dorati dal gusto rétro.

Un capo sofisticato, in grado di fondere contemporaneità e tradizione, in linea con quello che è il suo stile. A completare il look, poi, stivali con tacco stiletto in velluto verde scuro: coordinazione perfetta. Guardando agli accessori, per lei dei lunghi orecchini di diamanti, intravisti a tratti tra i capelli acconciati in maniera naturale.

Nonostante i suoi dieci anni, Charlotte non è da meno e dimostra d’aver appreso le lezioni di stile di mamma Kate. Ha scelto un outfit coordinato al clima invernale. Abito midi blu navy dal colletto bianco arricciato, decorato da un fiocco al centro. Il tutto completato da collant abbinati e ballerine blu con fiocco. Quest’ultimo, grande, presente anche tra i capelli, a darle un’aria molto composta e soprattutto dolce. Un richiamo alla sua età, al netto della posizione sociale.

Il momento più dolce

Tante le immagini diffuse di Kate e Charlotte ma una vince su tutte. Sono state viste scambiarsi un tenerissimo sorriso, totalmente complici. Un breve dettaglio, nella formalità del momento, che però racconta tutto ciò che c’è da sapere: il loro affetto, la loro vicinanza, il modo in cui Charlotte guarda la mamma come un punto di riferimento rassicurante.

In un evento carico di tradizione, è stato proprio il legame tra madre e figlia a portare l’emozione più autentica. E ancora una volta, Kate e Charlotte hanno dimostrato che non serve molto per scaldare i cuori: basta un sorriso condiviso.

