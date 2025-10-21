Kate Middleton, William mette a rischio il futuro di Charlotte e Louis

Getty Images William e Kate coi loro tre figli

Kate Middleton non può che appoggiare il progetto di William di privare tutti i membri non attivi della Famiglia Reale dei titoli principeschi. Questa decisione potrebbe avere conseguenze impattanti sul futuro di Charlotte e Louis, i figli più piccoli dei Principi del Galles.

Kate Middleton, la drastica decisione di William

Molte cose cambieranno quando William e Kate Middleton saliranno sul trono. Il Principe del Galles ha già avuto modo di anticipare alcuni aspetti del suo piano per svecchiare la Monarchia e alleggerirne i costi. Progetto sul quale sua moglie non si è pronunciata.

Soprattutto, non vuole trovarsi in situazioni difficili come sta accedendo a suo padre Carlo che deve fronteggiare l’enorme scandalo causato dal Principe Andrea. Il fatto di tenerlo a mezzo servizio nella Famiglia Reale non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Infatti, non è bastato metterlo in pensione nel 2022 e togliergli gli incarichi militari. Si sarebbe dovuto procedere subito all’espulsione definitiva dalla Famiglia Reale. In questo modo, la Monarchia non si sarebbe compromessa e la sua immagine non sarebbe stata offuscata dopo le ulteriori rivelazioni sul presunto coinvolgimento di Andrea nel caso Epstein.

William ha deciso per un drastico cambiamento, attuato tramite un ordine esecutivo reale noto come “lettere patenti” che dovrebbe essere accettato dal Parlamento nelle prime settimane del suo regno.

Il Principe del Galles avrebbe formulato questo piano prima della decisione di suo zio Andrea di rinunciare ai titoli che gli sono rimasti, compreso quello di Duca di York. Anche se la sua scure si sarebbe comunque abbattuta su di lui. Infatti, William non aveva nascosto la sua irritazione nei confronti dello zio, anzi era pure molto indispettito dall’idea di trovarselo come vicino di cosa, ora che sta per traslocare con Kate e i bambini al Forest Lodge.

Comunque, secondo il progetto di William perderanno il titolo di Principe, Andrea, Harry e i loro rispettivi figli, ossia Beatrice ed Eugenia di York e Archie e Lilibet. Per quanto le Principesse di York, cugine di William e Harry, si sono sempre dimostrate fedeli alla Corona e pronte a sostenere il lavoro di Re Carlo all’occorrenza. Mentre per quanto riguarda i bambini di Harry e Meghan, attualmente sono Principe e Principessa perché nipoti di Re Carlo. Ma quando avrà William la corona, questo privilegio – ai suoi occhi – non ha più senso di esistere.

Dal suo piano di tagli sono esclusi gli altri cugini, Zara Tindall, Peter Phillips, Lady Louise e James Windsor, ma solo perché non hanno mai usato i titoli di Principessa e Principe.

Kate Middleton, il destino di Charlotte e Louis messo in discussione

A questo punto il problema si pone per i figli minori di Kate e William, Charlotte e Louis, che potrebbero essere interessati da questa riforma. Secondo una fonte vicina al futuro Monarca, se i titoli di Sua Altezza Reale e di Principe saranno tolti anche Charlotte e Louis, questo accadrà solo per permettere a loro di: “decidere autonomamente se desiderano diventare membri attivi della famiglia reale o condurre una vita da normali cittadini”.

Nel loro caso, dovrebbe trattarsi più che di una revoca, di una sospensione, finché non diventeranno adulti e potranno scegliere se servire attivamente la Monarchia mantenendo i titoli nobiliari.