Come vestono i capi Shein

editato in: da

Shein è un negozio di shopping online di cui hai sicuramente sentito parlare. Molto attivo sui social con campagne soprattutto su Facebook, Instagram e Youtube, Shein propone capi di abbigliamento alla moda e di qualunque categoria e genere: dall’intimo alle scarpe, dai vestiti da sera ai jeans. Per evitare resi, però, è opportuno capire come interpretare le taglie Shein, visto che di ogni etichetta devi verificare centimetri e grandezza. In ogni pagina articolo basta cliccare sul pulsante “Taglia & Misura” per scoprire le misure, disponibili in centimetri e in pollici, di quello specifico capo e in che modo misurarle per assicurarti che l’articolo si adatti perfettamente al tuo fisico e alla tua taglia abituale.

Se non sei sicura della tua taglia attuale, su alcune pagine del prodotto si trova anche il pulsante “Trova La Tua Taglia”, una guida che ti permette, una volta misurati parametri come altezza, età e peso, di scegliere la taglia Shein corretta. Tuttavia è più affidabile dotarsi di centimetro piuttosto che fare ipotizzare dal sistema quale dovrebbe essere la tua taglia sulla base di cosa altre clienti, con i tuoi stessi parametri corporei, hanno comprato.

Guida alle taglie su Shein

Il parametro a cui devi fare riferimento è EU, che indica appunto le taglie europee. Ad ogni valore EU corrisponde un numero, da 34 a 42, che però non coincide con le taglie italiane. Il numero 34, ad esempio, indica una XS, mentre 40/42 indica una L. Inoltre per ogni taglia, nelle tabelle delle taglie Shein puoi verificare i centimetri di spalla, circonferenza torace e polso, lunghezza manica e molti altri dettagli a seconda della categoria di appartenenza del capo che ti interessa.

Prendiamo ad esempio le magliette:

per misurare la circonferenza del busto, devi prendere le misure sotto le braccia intorno alla parte più prosperosa del busto

per misurare la vita, devi prendere le misure della parte più stretta della vita

per misurare i fianchi devi misurare la parte più larga a gambe chiuse

Per molti capi, in realtà, sono espresse anche le misure IT. Per avere certezza che la tua taglia sia quella che immagini, ti basta verificare i centimetri espressi nelle tabelle. Vediamo quali sono quelle delle categorie principali.

Pantaloni

IT Taglia 38(XS) 40(S) 42(M) 44/46(L) 48(XL) Dimensioni vita 63 67 71 77 83 Fianchi 90 94 98 104 110 Lunghezza 105 106 107 108.5 110 Coscia 59.3 61.5 63.7 67 70.3

Magliette

IT Taglia 38(XS) 40(S) 42(M) 44/46(L) 48(XL) Spalla 34 35 36 37.5 39 Circonferenza del torace 65 69 73 79 85 Lunghezza 60 61 62 63.5 65 Lunghezza manica 59 60 61 62 63

Cappotti

Taglia XS S M L Spalla 41.5 42.5 43.5 45 Circonferenza del torace 98 102 106 112 Lunghezza 97 98 99 100.5 Lunghezza manica 58 59 60 61.5 Circonferenza braccia 37 38.5 40 42.5 Circonferenza del polso 26.8 28 29.2 31.2

Pigiami

Taglia S M L XL Spalla 40 41 42.5 44 Circonferenza del torace 98 102 108 114 Dimensioni vita 58-120 62-124 68-130 74-136 Fianchi 104 108 114 120 Lunghezza manica 51 52 53.5 55 Lunghezza superiore 58 59 60.5 62 Lunghezza di Pantaloni 99 100 101.5 103

Jeans

IT Taglia 38(XS) 40(S) 42(M) 44/46(L) Dimensioni vita 61 65 69 75 Fianchi 80 84 88 94 Lunghezza 95 96 97 98.5

Come veste Shein

Le misure delle taglie su Shein sono tutte espresse in centimetri e sono tendenzialmente molto fedeli a quanto riportato in ogni scheda prodotto. Queste includono infatti le misure in centimetri di ogni taglia per busto, vita, fianchi, spalle, maniche, lunghezza e molti altri parametri. Se proprio non sei sicura, il consiglio è di arrotondare per eccesso: stringere un vestito largo è decisamente più facile che farsene entrare uno troppo piccolo.

Del resto non è possibile dire a priori come veste Shein, perché ogni fisico ha proporzioni diverse e quello che può essere un vestito aderente per una cliente potrebbe essere leggermente più largo per un’altra. L’unico modo per avere certezza della taglia è acquistare un capo che sia il più vicino possibile ai centimetri del tuo corpo: di volta in volta capirai qual è la taglia Shein più adatta per te!

Shein: taglie forti

Su Shein le taglie forti trovano un’intera sezione Curvy con capi che vanno dalla 48 alla 56. Esattamente come le taglie più piccole, per ogni capo alla voce “Taglia & Misura” trovi una tabella dove ad ogni taglia corrisponde un numero di X e diversi dettagli sui punti toccati dal capo. Ad esempio, per un abito trovi informazioni su spalla, circonferenza del torace, dimensioni vita, fianchi, lunghezza manica e lunghezza. Questo ti permette di capire se veste stretto o largo. Ecco però 4 consigli utili per scegliere su Shein le taglie comode:

prendi le misure di giroseno, girovita e girofianchi, ma ce ne sono molte altre

verifica le misure di ogni specifico capo, perché non esiste una tabella taglie universale

confronta le tue misure con quelle del singolo capo a cui sei interessata

dai un’occhiata alle recensioni (ce ne sono tante per ogni capo)

Acquistare su Shein le taglie forti è quindi ugualmente complicato (o semplice, a seconda dei punti di vista) rispetto alle taglie più piccole. Ricorda soltanto che dovrai fare delle misurazioni per ogni singolo capo, non essendoci delle tabelle universali.