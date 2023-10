Antonella Fiordelisi ci fa innamorare coi suoi look esclusivi

Fonte: Ufficio stampa - Shein Antonella Fiordelisi firma una capsule per Shein

Antonella Fiordelisi inarrestabile ha creato in collaborazione con il brand internazionale Shein, con cui collabora da anni, una capsule collection esclusiva che lei ama descrivere così: “Dettagli originali, colori definiti per uno stile distinto, unico in ogni occasione…PROPRIO COME TE !”.

Antonella Fiordelisi stilista per Shein

Dunque, una collezione unica che, ispirata alle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024, Antonella Fiordelisi ha saputo rendere originale attraverso un tocco personale, perché il messaggio che la modella, schermitrice ed ex gieffina vuole dare è chiaro: “Disegniamo insieme il futuro della moda urbana onorando ciascuna il proprio stile”.

La collezione della Fiordelisi in collaborazione con Shein spazia dai look da giorno aggressivi e in ecopelle ai completi giacca e pantalone che sono i veri outfit del momento, se pensiamo che anche le Principesse di mezzo mondo li indossano per i loro impegni di lavoro, fino alle creazioni più glamour da party time. Ma vediamoli nel dettaglio.

Ecopelle mania

Gli outfit streetwear dichiarano il loro amore per l’ecopelle, un trend che non accenna ad arrestarsi e si riconferma tra i più forti anche per i prossimi mesi.

Innumerevoli le variazioni scelte da Antonella sul tema: dal cappotto maxi alla giacca, passando per shorts, gonne, top e cuissardes.

Completo, mon amour

Inarrestabile anche l’avanzata del tailleur: sdoganato in ogni contesto, il completo giacca pantalone è diventato una parte immancabile della mise di ogni giorno. La nuova collezione conferma la tendenza con proposte adatte a tutte le esigenze e tutte le occasioni.

Time to Party

In contrasto con il daily wear, presenti nella collezione anche gli outfit dedicati al mondo dei party, con look caratterizzati da colori accesi, effetti metallici e linee morbide, che esprimono tutto il glamour della bellezza.

Il successo della collezione

La capsule è disponibile già da fine settembre sul sito del brand e sta già avendo un grandissimo successo. Sul profilo Instagram di Antonella i follower sono assolutamente entusiasti della collezione. Qualcuno scrive: “Bravissima complimenti tutti capi molto belli e originali a voglia a rosicare anche stavolta. Avrai successo. Dritta x la tua strada con il tuo magnifico sorriso.”. I look sono all’altezza dell’attesa: “Finalmente! 🔥🔥🔥 fortissima❤️”.

E si vocifera che in poche ore sono stati venduti per 20mila capi: “Felice di vederti volare sempre più in alto,felice di sapere che il tuo impegno venga ripagato. Grazie per pensarci,per avere sempre un occhio di riguardo,un’attenzione per tutte noi. Ci rispetti. Lo sentiamo. Complimenti Anto,avanti così sempre.( Per caso qualcuno ha detto 20.000 capi venduti in poco più di due ore?! 💅🏻)Ti vogliamo bene ❤”.

Ma d’altro canto, il sodalizio tra Shein e Antonella Fiordelisi è più che consolidato e solo lo scorso maggio la modella – e ora anche stilista – era tra gli ospiti d’onore dell’evento di apertura dell’iconico O Beach Ibiza.