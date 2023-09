Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Kate Middleton pare abbia sviluppato una vera e propria ossessione da quando è diventata Principessa del Galles un anno fa e questa mania si chiama “tailleur pantaloni“. L’ensemble è diventato la sua nuova divisa da lavoro, tanto che ne sta collezionando un’infinità e di tutti i colori nel suo guardaroba.

Kate Middleton, la mania dei tailleur pantaloni

Insomma, Kate Middleton sta subendo una vera e propria trasformazione. Come si suol dire ha fatto il salto da quando ha ereditato direttamente da Lady Diana il titolo di Principessa del Galles, dopo la morte della Regina Elisabetta avvenuta l’8 settembre 2022. Infatti, Camilla non ha mai avuto il privilegio di tale ruolo, malgrado suo marito Carlo fosse il Principe del Galles prima di diventare Re. Il Palazzo all’epoca del loro matrimonio preferì evitare che il titolo di Diana passasse all’ex amante di suo marito, principale causa del loro divorzio.

Dunque, ha Kate è spettato l’arduo compito di portare avanti l’eredità di Lady D e in quest’ultimo anno pare se la stia cavando egregiamente. Si adatta a ogni tipo di situazione, passando dagli impegni di gala ai giochi coi bambini, fino a farsi vedere struccata alla partita di calcio di suo figlio George.

Ma negli ultimi tempi Lady Middleton ha sviluppato una vera e propria ossessione, il tailleur, tanto che il magazine People ha perfino cognato un motto per definire la svolta di stile della Principessa, ossia “Eat, sleep, pantsuit, repeat!” che tradotto letteralmente significa “mangia, dormi, tailleur, ripeti!”. Una definizione che calza perfettamente alla nuova Kate che pare non trovare altro nel suo armadio che completi giacca e pantaloni (vedi le foto sopra).

Per carità, li indossa con grande eleganza e le stanno benissimo, soprattutto quando indossa quelli firmati Alexander McQueen. Senza contare che il tailleur pantalone è un look decisamente più moderno e grintoso degli abiti color pastello o a fiorellini che spesso indossava in passato. Ma introdurre qualche variante nel guardaroba sarebbe meglio.

Kate Middleton, l’eredità di Diana

Inutile dire che questa mania del tailleur non è tutta farina del sacco di Kate. Infatti, la tendenza al completo, oltre a essere largamente diffusa tra le teste coronate di tutto il mondo, da Letizia di Spagna a Rania di Giordania, è stata sdoganata da Diana.

Fonte: Getty Images

Diana ha avuto il suo momento tailleur pantalone alla fine degli anni ’80, in un periodo in cui voleva essere presa più sul serio”, ricorda Bethan Holt, direttrice moda del Daily Telegraph. “Ha detto ai suoi stilisti: ‘Sono stufa degli abiti da ballo pomposi, voglio indossare abiti da uomo.’ Ha avuto questi look favolosi!”.

Allo stesso modo la scelta di Kate di indossare tailleur pantaloni è segno che è sicura di se stessa e vuole dimostrarlo, spiega l’esperta. “Dimostra che la sua fiducia sta crescendo e che è disposta a correre più rischi e a fare qualcosa che potrebbe non esserle venuto naturale in passato”.