Kate Middleton è stata letteralmente accolta da una folla in delirio, quando si è recata al S. Thomas Hospital di Londra per inaugurare la Evelina London Children’s Day Surgery Unit. Per la Principessa del Galles lacrime e applausi, tanto era grande l’emozione di incontrarla dal vivo. E in effetti era splendida col suo nuovo tailleur pantaloni, blu navy, firmato Alexander McQueen.

Kate Middleton, il nuovo tailleur pantaloni di Alexander McQueen

Kate Middleton continua a mantener fede alla sua agenda malgrado le accuse di razzismo che le sono state mosse contro da Omid Scobie nel suo libro Endgame. La Principessa prima incanta alla Royal Variety Performance e poi sfoggia il look del potere per eccellenza, il tailleur pantaloni di cui va matta negli ultimi tempi, e mette a tacere ogni pettegolezzo e ogni scandalo.

Kate dunque ha inaugurato un nuovo reparto di un ospedale londinese che si occupa di piccoli pazienti. È arrivata all’appuntamento indossando un nuovo magnifico ensemble, creato da Sarah Burton per Alexander McQueen, il suo brand preferito. L’insieme è composto da un blazer sciancrato, a monopetto, con spalline accentuate e tasche laterali che 2.396 euro circa e da un paio di pantaloni a sigaretta dello stesso colore della giacca.

Lady Middleton ha abbinato il tailleur a una blusa e alle décolleté con tacco 12 sottile, di Gianvito Rossi e cintura in pelle, tutto della medesima tonalità del completo, creando così un perfetto total look navy. L’outfit è impreziosito da orecchini e collana con zaffiri e diamanti che compongono insieme all’anello di fidanzamento la parure che Kate ha ereditato da Diana.

Kate Middleton, folla in lacrime per lei

La Principessa del Galles è stata accolta da grandissimo entusiasmo dalla folla, tanto che sono state versate lacrime di gioia per lei. In particolare durante la cerimonia di inaugurazione ha avuto dei piccoli accompagnatori davvero in gamba ed emozionatissimi. Hannah, 9 anni, ha donato a Kate un disegno fatto con le sue mani e l’ha aiutata a tagliare il nastro rosa con cui è stato aperto ufficialmente il reparto. Poi un bambino l’ha omaggiata con un bouquet e Kate ha scambiato due parole con lui, mostrando di essere perfettamente a suo agio coi bimbi.

Infine, ha incontrato un ragazzino di 9 anni, Tony Hudgell, che ha perso le gambe a causa dei suoi genitori biologici. Il piccolo è una vecchia conoscenza di William e Kate, infatti si erano già visti al concerto di Natale del 2021.

La Principessa si è seduta con lui al tavolo dei disegni e ha chiacchierato con lui e con Ella Moth, anche lei di 9 anni, che ha vinto il concorso sul progetto della nuova ala dell’ospedale.