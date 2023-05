Kate Middleton cambia le regole e indossa il tailleur del potere da 2.293 euro

Kate Middleton, Letizia di Spagna e le altre: look rosa da Regine

Kate Middleton cambia le regole del Palazzo e si presenta all’appuntamento presso Saint Pancras Community Association a Camden con un tailleur rosa, firmato Alexander McQueen, il suo stilista preferito, che abbina a delle décolleté bianche di Gianvito Rossi. Entrambi li puoi acquistare online spendendo meno della metà.

Kate Middleton ci riprova col rosa dopo che al Chelsea Garden ha indossato un abito fucsia riciclato. Ma questa volta per l’incontro di lavoro sceglie uno stile completamente diverso, più attuale e decisamente più ispirato alle working girl. Infatti, la Principessa del Galles sceglie di indossare un tailleur pantaloni.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, il significato segreto del tailleur pantalone

Ultimamente questo tipo di completo è entrato prepotentemente nel guardaroba di Kate, rompendo così il tradizionale dress code di Corte. Infatti, se un tempo le Lady di Palazzo sfoggiavano solo abiti bon ton e ensemble giacca e gonna, e questo era considerato il massimo dell’eleganza per donne della loro posizione, oggi non solo Lady Middleton ma molte delle teste coronate adottano sempre più il tailleur pantaloni.

Questo non è solo un fatto di moda e di gusto, ma la scelta di indossarlo nasconde un significato preciso. Vuole veicolare il messaggio che Principesse e Regine “fanno sul serio“, sono davvero impegnate in quello che fanno, specialmente quando si tratta di promuovere e sostenere il benessere sociale.

Rompendo le regole, Kate si è di nuovo messa in mostra. Avrà irritato ancora Re Carlo?

Kate Middleton fantastica in Alexander McQueen

In particolare, Kate non rinuncia a un tocco di femminilità anche quando indossa i pantaloni. Non è un caso che abbia scelto un tailleur rosa confetto, naturalmente firmato da Alexander McQueen, di cui possiede anche altri completi come quello fantastico bianco con cui ha debuttato lo scorso anno. L’ensemble è composto da un blazer corto, sciancrato e monopetto e da dei pantaloni a sigaretta. Costo? 2.293 euro circa. La Principessa lo abbina a una camicia dello stesso colore senza bottoni e con scollo a V.

Il tocco primaverile è dato dagli accessori bianchi: le décolleté di Gianvito Rossi e una cintura alta con fibbia decorata da perle, ultra chic, di Camilla Elphick, in vendita a 90 sterline, circa 104 euro. Di grande classe è il richiamo delle perle anche negli orecchini in oro giallo, creati da Maria Black Jewelry, modello Cha cha, da 300 euro.

Fonte: Getty Images

Come già sottolineato, anche la scelta del colore non è causale. Infatti, oltre a essere particolarmente raffinato, il rosa vuole trasmettere calma, delicatezza e positività. Non è un caso che la Principessa indossi soprattutto tailleur dai colori chiari e brillanti.

Malgrado l’estrema eleganza del suo look e il colore chiaro, Kate non ha avuto problemi a sedersi per terra insieme a un gruppo di bambini del Centro d’assistenza. Al solito la Principessa del Galles si trova perfettamente a suo agio con i più piccoli coi quali sa come interagire e farli divertire.

Fonte: Getty Images

Ricrea il tuo look ispirato a Kate Middleton (spendendo meno della metà)

Il tailleur pantaloni è dunque la vera tendenza delle working girl. Online ci sono molte possibilità per ricreare il look di Kate Middleton spendendo meno della metà.

Iniziamo dall’accessorio più sfizioso, la cintura con perle che puoi acquistare online a meno di 6 euro. Se preferisci qualcosa di più semplice c’è l’alternativa con fibbia classica di Biagiotti.

Passiamo al tailleur rosa, ci sono diverse proposte realizzate con materiali di qualità, lavabili a mano che costano meno di 50 euro.

Infine non possono mancare le classiche décolleté con tacco sottile alto e a punta. Bianche come quelle della Principessa del Galles sono ideali per l’estate, da indossare con gonne e pantaloni e si abbinano a tutti i colori. Online le puoi acquistare a meno di 50 euro.

