Kate Middleton, passo falso col Re: lo stesso errore di Diana

Kate Middleton avrebbe commesso l’errore fatale di adombrare Re Carlo. La storia si ripete: un’altra Principessa del Galles, dopo Diana, si compromette agli occhi del Sovrano perché ha osato offuscarlo.

Kate Middleton, l’errore fatale al Chelsea Flower

Gli esperti in questioni reali si sono detti preoccupati per quanto accaduto al Chelsea Flower dove la presenza di Kate Middleton avrebbe messo in secondo piano la visita di Carlo e Camilla. Era la prima volta che i due mettevano piede al più rinomato evento botanico di Gran Bretagna da Re a Regina e la Principessa del Galles solo per il fatto di essersi presentata nello stesso giorno di Sua Maestà.

Tra l’altro il Chelsea Flower è un evento cui Carlo tiene particolarmente, infatti è un grande appassionato di giardinaggio come Camilla, quindi avrebbe voluto un ingresso trionfale, da Re appunto. E invece tutta l’attenzione era concentrata su Kate che col suo abito fucsia e le sue scarpe in corda ha fatto parlare di sé, anche perché si è resa protagonista di uno siparietto con la gente che visitava l’esposizione. Qualcuno le ha chiesto un autografo e lei si è vista costretta a rifiutare gentilmente la richiesta, perché il suo ruolo non glielo permette. E per questo sono stati scritti fiumi di parole, mentre per Carlo e Camilla solo qualche riga.

Se c’è però una cosa che il Re detesta profondamente, rivelando un pizzico di egocentrismo, è proprio quello di essere messo in ombra. Da sempre vuole essere al centro dell’attenzione, l’unica persona cui lasciava il palcoscenico senza rimostranze era sua madre, la Regina Elisabetta. Ma tutti gli altri dovevano e devono venerarlo perché è lui il più importante del Regno Unito.

Carlo messo in ombra dalla nuova Principessa del Galles

Tanto desidera la ribalta, quanto questa gli è sempre stata negata. Fin dai tempi del fidanzamento con Diana, Carlo si è dovuto sempre accontentare delle quinte. Era una cosa che non sopportava quando era sposato con Diana. Giornalisti e fotografi erano più interessati a lei che a lui e più volte Carlo fece delle battute velenose in pubblico proprio sul fatto che la Principessa del Galles venisse considerata più interessante di lui. Con Camilla non ha mai avuto questo problema e forse è anche per questo motivo che la ama e l’ha sempre amata più di Diana, lei è la sua metà perfetta, sempre al suo fianco ma un passo indietro rispetto a lui.

Invece la storia si ripete, corsi e ricorsi direbbe Vico, ironia della sorte la donna che ha preso il titolo di Principessa del Galles dopo oltre trent’anni, Kate Middleton, ha commesso il medesimo errore fatale di Diana: ha osato mettere in ombra Carlo, diventando lei la persona più interessante da seguire e fotografare. Il Re è solo un di cui.

A difesa di Kate c’è da dire che la sua visita al Chelsea Flower sarà stata programmata da Buckingham Palace, quindi da parte sua non c’è nessun secondo fine. È probabile che si sia trattato di una mancata comunicazione tra i vari staff di Palazzo. In ogni caso, la Principessa del Galles è ancora una volta un pericolo per la notorietà di Carlo.