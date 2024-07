Kate Middleton, ultime notizie. La nuova foto che getta un’ombra su Wimbledon

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è attesa a Wimbledon ma a presentarsi al torneo di tennis è sua madre Carole, accompagnata dal marito Michael. Della presenza al torneo di tennis della Principessa del Galles ancora non si sa nulla di ufficiale. Anche se la foto scattata ai suoi genitori senza di lei non fa ben sperare.

Carole e Michael Middleton a Wimbledon senza Kate

Kate Middleton non è più riapparsa in pubblico dal Trooping the Colour. Di certo, non poteva accompagnare William in Scozia per la Royal Week, ma un tragitto più breve fino ai campi di Wimbledon non è escluso che lo faccia.

Intanto, quasi a rappresentarla, sono arrivati i suoi genitori Carole e Michael Middleton che erano presenti anche al Royal Ascot, mentre a causa del cancro Kate è stata costretta a saltarlo. Adesso che la Principessa è malata e si è ritirata dalla vita pubblica per curarsi, esalta la presenza di sua madre e di suo padre agli eventi in cui era lei la protagonista, mentre loro erano solo comparse quasi insignificanti.

Kate Middleton, la nuova foto che getta un’ombra su Wimbledon

Adesso i ruoli sembrano ribaltati e il fatto di vedere i Middleton senza Kate a Wimbledon getta molti nello sconforto, perché ritengono che alla fine la Principessa non ce la farà ad esserci. Questo perché, come per il Royal Ascot, tutte le volte che Carole e Michael sono apparsi in pubblico quest’anno, Lady Middleton non c’era. Ma piuttosto si tratta solo di coincidenze. E se la Principessa del Galles potrà consegnare i trofei, lo dirà solo il Palazzo qualche ora prima della cerimonia.

Comunque, Carole Middleton è arrivata a Wimbledon elegantissima, sfoggiando un look da 1.120 sterline comporto da un abito a stampa floreale, verde e fucsia, su sfondo bianco e una giacca corta a doppiopetto bianca con bottoni neri.

La mamma di Kate è apparsa sorridente e molto interessata al match. Insieme a suo marito Michael hanno rilasciato dei commenti su Wimbledon ma neanche una parola sulle condizioni di salute o sull’eventuale presenza al torneo della figlia. Evidentemente non sono autorizzati a parlarne. L’unico della famiglia che ha rilasciato informazioni su Kate è stato suo marito William che in più occasioni pubbliche ha risposto alle domande delle persone che gli chiedevano della salute della moglie. Il Principe è sempre stato rassicurante, ma la vera svolta è arrivata lo scorso 15 giugno quando Kate è ricomparsa al suo fianco.

Perché William non è ancora andato a Wimbledon

Fino ad ora nemmeno William si è visto nella Royal Box, ma perché è impegnato con la Corona. Infatti era in Scozia con suo padre Carlo e con Camilla per la Royal Week. Può essere che nei prossimi giorni vada a Wimbledon portandosi anche i bambini. E magari quella potrebbe essere l’occasione per rivedere Kate.