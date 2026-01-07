Letizia di Spagna, top trasparente e pelliccia: Pasqua Militare da brividi con Leonor in divisa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è stata ancora una volta la protagonista indiscussa delle celebrazioni della Pasqua Militare, con un look bianco e nero ad alto impatto. Mentre sua figlia Leonor, alla sua terza partecipazione all’evento, era magnifica in alta uniforme come Re Felipe.

Letizia di Spagna alla parata per la Pasqua Militare

Le celebrazioni delle Pasqua Militare, che si svolgono il 6 gennaio, segnano il ritorno agli impegni istituzionali di Re Felipe e della Regina Letizia di Spagna. Anche quest’anno si è svolta puntualmente la parata delle Forze Armate al Palazzo Reale di Madrid.

Donna Letizia partecipa a questo evento dal 2005. E ogni anno ha sfoggiato look sontuosi e formali, seguendo un dress code preciso, ossia indossa sempre o un abito o un completo con gonna lunga. Ma i brand che la vestono variano, anche se di solito predilige quelli spagnoli, ma non è detto, così come non è scontato che sfoggi un outfit nuovo oppure ne scelga uno riciclato.

Letizia di Spagna, il completo bianco e nero

Per inizia il 2026 la Reina ha optato per uno spezzato bianco e nero. Si tratta di un completo top e gonna lunga molto sobrio e dalle linee pulite, ma di sicuro impatto. Il look non è esattamente nuovo, ma vediamolo nel dettaglio.

Getty Images

L’ensemble scelto dalla Regina è composto da una blusa plissettata, bianca e semitrasparente, a girocollo, con bottoni nascosti e maniche lunghe a campana. Il tessuto è leggero come una nuvola e il capo è una new entry del suo guardaroba.

Letizia l’ha abbinata a una lunga gonna nera a tubino con spacco laterale, del brand galiziano Boüret, con la quale ha debuttato due anni fa. Questa volta l’ha abbinata a un paio di décolleté nere con tacco da quattro centimetri di Magrit.

Getty Images

Letizia di Spagna, la cappa con collo di pelliccia

Questa Pasqua Militare è segnata dal freddo, non sono mancati i brividi. Per proteggersi dalle rigide temperature, Donna Letizia si è coperta con la sua mantella corta in lana nera con collo di pelliccia, firmata Carolina Herrera.

Getty Images

Il vento ha infastidito non poco la Regina che si è stretta intorno al collo la cappa, mentre i suoi capelli svolazzavano dappertutto. Invece sua figlia Leonor ha affrontato con coraggio il clima invernale, senza tradire alcuna sofferenza per il freddo, protetta solo dalla sua divisa militare.

Letizia di Spagna, i nuovi orecchini scintillanti

Sebbene Letizia di Spagna abbia scelto un look sobrio e rigoroso, ha scelto di indossare splendidi orecchini con brillanti, ciascuno composto da tre cerchi scintillanti uniti in cima.

Questi orecchini sono una novità, forse un regalo natalizio di Felipe. Sta di fatto che la scelta di portarli per la Pasqua Militare ha stupito tutti. Infatti, di solito la Regina opta per i gioielli della Corona, come la famosa spilla di perle e diamanti, facente parte della collezione di famiglia, che nel 2022 proprio durante l’evento del 6 gennaio le cadde a terra e suo marito fu costretto a raccoglierla.

Leonor di Spagna affascina con l’alta uniforme

Getty Images

Negli ultimi anni Letizia condivide la scena durante la Pasqua Militare con sua figlia Leonor, futura Regina di Spagna. La Principessa delle Asturie si è presentata alla parata con l’uniforme dell’aeronautica. Infatti, sta completando la sua formazione militare, imparando a pilotare gli aerei di guerra.

Getty Images

Come sempre, Letizia si è mostrata molto orgogliosa della figlia. E dal canto suo Leonor è in perfetta sintonia con entrambi i genitori.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!