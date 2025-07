Letizia di Spagna, smoking e diamanti: look a confronto con le figlie Leonor e Sofia

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha riunito la famiglia per presenziare ai Premi della Fondazione Principessa di Girona dove lei e le sue figlie Leonor e Sofia hanno sfoggiato tre look da sera accattivanti e moderni. Infatti, hanno detto addio a gonne, pizzi e nastrini, sostituendoli con smoking e jumpsuit.

Letizia di Spagna, lo smoking di Mango coordinato al look delle figlie

Letizia di Spagna e le sue figlie devono aver studiato a tavolino i loro look, per coordinarsi perfettamente prima di presentarsi al Gran Teatre del Liceu di Barcellona per la consegna dei Premi Principessa di Girona 2025.

Infatti, tutte e tre hanno indossato colori scuri che vanno dal nero di Letizia al blu navy di Sofia, passando per il grigio di Leonor. Unico elemento “stonato”, la cravatta rossa di Felipe di Spagna.

Non solo, mamma e figlie ha scelto di portare i pantaloni. Se Letizia e Leonor erano vestite praticamente in modo identico con un completo giacca e pantaloni, Sofia si è leggermente distinta optando per un jumpsuit.

La Reina ha scelto per l’evento serale uno smoking nero, firmato Mango, composto da giacca monopetto con risvolti in raso e pantaloni larghi. Costo? 530 euro. Lo ha abbinato alle Mary Jane in vernice nera Paula Babies, di Sezane (155 euro) e a una clutch in raso di Magrit. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per degli orecchini pendenti con diamanti neri, di Tous, e non ha rinunciato al suo anello Coreterno.

Lo smoking è riciclato, infatti lo aveva già indossato a novembre 2024. Così come non è una novità per la Reina sfoggiare completi giacca e pantaloni agli eventi serali.

Leonor di Spagna, look quasi identico a mamma Letizia

Dopo aver completato il suo addestramento militare in marina, Leonor ha partecipato al secondo evento della Corona senza divisa.

Questa volta ha scelto un ensemble giacca monopetto e pantaloni dritti jacquard, di Bleis Madrid, che ha abbinato a scarpe con cinturino in pelle nera “Pantone” di Oliva Mareque e a scarpe con tacco midi e cinturino alla caviglia di PinkChic. È già la seconda volta che la Principessa si presenta con un completo pantaloni, forse li trova più adatti a lei, dopo mesi che ha indossato solo la divisa della marina.

Leonor ha aggiunto un tocco glamour al suo look, indossando gli orecchini di diamanti presi in prestito dalla mamma.

Sofia di Spagna in jumpsuit

La secondogenita di Letizia di Spagna, Sofia, ha optato invece per un elegante jumpsuit blu navy di The-Are, asimmetrico in modo da lasciare una spalla nuda. L’outfit è molto femminile e l’Infanta lo completa con un paio di ballerine nere di Magrit. Ancora non indossa i tacchi.