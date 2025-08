Letizia di Spagna cede al sandalo, Leonor e Sofia in vacanza la copiano

Metti una serata madre-figlie al cinema. Letizia di Spagna sfoggia dei sandali nuovi a tutta comodità mentre Leonor e Sofia si ispirano a lei per i propri look

IPA Letizia di Spagna con le figlie al cinema

Cosa c’è di meglio di un bel paio di sandali comodi (e rigorosamente bassi) per le calde serate estive? Letizia di Spagna non ha dubbi: assolutamente niente! La nostra Regina di stile anche quest’anno ha rispolverato dal suo guardaroba capi e accessori estivi, concedendosi per la prima volta dopo tempo qualche new entry. Tra queste, proprio le scarpe indossate per un pomeriggio al cinema insieme alle figlie Leonor e Sofia. Che, neanche a dirlo, hanno immediatamente copiato la madre ispirandosi a lei per i loro look.

I sandali estivi di Letizia a tutto comfort

Ormai sappiamo quanto Letizia di Spagna tenga al riciclo, quando si tratta di capi e accessori. Da Regina di Spagna quale è non le mancano di certo le risorse per procurarsi abiti, scarpe, borse e quant’altro: il portafogli lo consente, eccome. Eppure non ha mai smesso per un attimo di promuovere uno stile che pensa anche alla sostenibilità, lontano dalle spese folli di altre sue pari (e non solo).

Stavolta si è concessa un’eccezione, per un’occasione meno formale ma pur sempre importante sia per lei che per le figlie Leonor e Sofia. Scuola e accademia sono in pausa estiva, così come gli impegni Reali, e le tre hanno deciso di presenziare insieme a una delle prime serate dell’Atlantida Film Festival al Rivoli Cinema di Palma di Maiorca, dove si trovano appunto per le consuete vacanze in famiglia.

Nuovo l’abito, seppur di una collezione precedente, firmato Carolina Herrera: uno smanicato ampio con grandi pois bianchi su fondo nero. Fresco e leggero, forse fin troppo oversize per la sua figura esile, non la valorizza come altri capi d’abbigliamento. Ma la comodità è la priorità di Letizia, come si vede anche dalle scarpe.

IPA

Ed è qui che la Reina ha fatto ancora centro, concedendosi un nuovo paio di sandali che sprizzano comfort da ogni lato li si guardi. Si tratta del modello Mia di TKEES, sandali senza tacchi né zeppe (addio espadrillas) realizzati a mano in morbida pelle brasiliana, materiale che si adatta bene al piede. Sono bassi sì, ma affatto scomodi, con una soletta ammortizzata e una suola in gomma che sostiene l’appoggio della pianta e l’andatura. Il tutto completato da tre cinturini sottili che cingono il piede senza stringere e da un prezzo meno esorbitante di quanto ci si potrebbe aspettare (“solo” 90 euro).

Leonor e Sofia sulle orme della mamma

Sembra ieri quando Leonor e Sofia erano delle bambine che cercavano di copiare la mamma, entusiaste e in ghingheri per le prime uscite ufficiali in famiglia, con l’orgogliosissimo papà Re Felipe sempre pronto a guardarle con tanta dolcezza. In fondo, a ben pensarci, da questo punto di vista è cambiato molto poco.

Sono cresciute, ormai sono due donne, con Leonor sempre più spedita nella sua carriera (ancora accademica) e nel percorso che la porterà un giorno a essere Regina di Spagna e con Sofia, ragazza di rara beltà e amatissima dai sudditi spagnoli. E a maggior ragione adesso, non perdono occasione per lasciarsi ispirare dalla madre per i propri look.

IPA

Per la proiezione al cinema, hanno indossato dei sandali molto simili a quelli di Letizia, Sofia in nero come la mamma e Leonor in versione marrone. Nuovo acquisto l’abito midi nero traforato dell’Infanta con schiena scoperta e cinturino in vita, firmato Mango (tra i brand low cost preferiti della Regina), così come il completo di Leonor perfetto per l’estate: top crochet floreale sempre di Mango, abbinato ai pantaloni Baradilli di Rivera, ampi e comodi, con elastico e cinturino in vita.