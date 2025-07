IPA Leonor di Spagna e Charlotte d'Inghilterra look a confronto

Il 27 luglio 2025 si è disputata a Basilea la finale degli Europei di calcio femminile tra Inghilterra e Spagna e a tifare per i rispettivi team nazionali sono arrivate le Principesse Leonor e Sofia di Spagna e il Principe William d’Inghilterra con la figlia Charlotte. Le teste coronate delle importanti case reali europee hanno scambiato delle chiacchiere prima dell’inizio della partita.

Ma tra l’erede al trono spagnolo e la Principessina inglese è nata una vera e propria sfida a suon di look. Entrambe hanno optato per il contrasto tra il blu e il bianco, scegliendo l’eleganza con degli outfit dal taglio classico.

Charlotte d’Inghilterra, l’abito a pois

William d’Inghilterra ha sostituito Re Carlo III sugli spalti della finale dell’Europeo femminile di calcio del 2025 disputata tra Inghilterra e Spagna il 27 luglio 2025 a Basilea. Il Principe del Galles, solitamente affiancato negli eventi sportivi dal figlio maggiore George, questa volta ha scelto di portare con sé l’amatissima secondogenita, la Principessa Charlotte. La scelta è ricaduta sulla bambina anche perché sembra sia una vera e propria tifosa di questo sport.

La piccola di casa non ha fatto sfigurare il padre e, come sempre, è stata all’altezza dell’impegno pubblico. Al contrario della finale maschile di Wimbledon in cui la figlia di Kate Middleton aveva deciso d’infrangere le regole della Corona Inglese con la sua manicure, nell’evento sportivo svizzero Charlotte d’Inghilterra ha sfoggiato un look del tutto classico.

La Principessa ha indossato, infatti, un vestito blu con gonna leggermente a svasare e volant finale, animato da dei pois bianchi. L’abito aveva un taglio in vita sottolineato da una cintura di stoffa, che si annodava in un fiocco. Anche sulle spalle la creazione sartoriale presentava dei piccoli volant. Charlotte d’Inghilterra ha completato il look con una giacchetta beige e delle ballerine bianche.

IPA

Accanto a lei il Principe William ha mostrato tutto il suo fascino in un completo nero con camicia bianca e cravatta a righe, nei colori della bandiera nazionale inglese.

Leonor di Spagna punta sulle righe

Oltre al Principe William e alla Principessa Charlotte, anche Leonor e Sofia di Spagna hanno preso parte alla prestigiosa finale per rappresentare il loro paese. La Principessa delle Asturie, come la piccola dei Galles, ha scelto di puntare su un look classico, declinato nei toni del blu e del bianco. L’erede al trono, infatti, ha sfoggiato un coordinato pantalone e top bianco, accompagnandolo con una giacca blu gessata.

Accanto a lei la sorella Sofia ha scelto, a sua volta, un pantalone bianco, accompagnandolo a una giacca beige. Ma la piccola di casa ha portato con sé un accessorio che rompeva la monotonia del suo look: una sciarpa rossa in onore della nazionale spagnola, soprannominata La Roja.

IPA

Entrambe le figlie dei sovrani hanno deciso di rilasciare un’intervista alla RTVE. La Principessa delle Asturie ha espresso tutta la sua felicità per aver partecipato all’evento sportivo: “Siamo molto felici di essere qui. È una benedizione vedere la nostra nazionale di calcio. La squadra è concentrata, energica e fiduciosa. Spero che possiamo vincere di nuovo e coronare questa tripla vittoria dopo la Coppa del Mondo e la Nations League”.

L’Infanta Sofia ha ricordato una vittoria del passato: “Vorrei poter ripetere quello che ho vissuto quasi due anni fa con mia madre nella finale dei Mondiali. Sarebbe incredibile. È una generazione impressionante di calciatori”.