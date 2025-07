Kate Middleton, incontro speciale tra William e l’affascinante Principessa

Kate Middleton resta sola coi figli mentre William vola a Basilea per Inghilterra-Spagna e lì troverà la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia

Getty Images Leonor di Spagna

Kate Middleton e William sono in vacanza coi tre figli, George, Charlotte e Louis. Ma il Principe del Galles è stato richiamato al lavoro. Infatti, domenica 27 luglio si recherà a Basilea per la finale degli Europei femminili, Inghilterra-Spagna. E qui incontrerà l’affascinante Principessa Leonor di Spagna e sua sorella, l’Infanta Sofia.

Kate Middleton, William costretto a interrompere le vacanze

È stata una settimana emozionante per Kate Middleton e William. La coppia ha festeggiato il 12esimo compleanno del loro primogenito, George, condividendo un nuovo ritratto e un video con Charlotte e Louis davvero tenero.

Ma anche calcisticamente parlando, le emozioni sono state forti. Infatti, l’Inghilterra ha battuto purtroppo la nostra Nazionale femminile e si è trovata in finale con la Spagna. Dato lo strabiliante risultato, William non poteva semplicemente limitarsi a fare i complimenti alle Lionesses. Deve essere presente alla partita conclusiva, in quanto patrono della Football Association, che si giocherà a Basilea domenica 27 luglio.

Così, William si è visto costretto a interrompere le vacanze. Ora non è chiaro se il Principe del Galles volerà in Svizzera dalla Grecia, dove si trovava qualche giorno fa con la famiglia, o sia già rientrato in Inghilterra.

Infatti, Kate, marito e figli sono stati avvistati in settimana a Cefalonia dove sono arrivati con un jet privato. Poi uno yacht di lusso al largo della costa di Agia Efimia e hanno fatto un tour della grotta di Melissani. Pare che per permettere ai Principi del Galles di fare la loro gita in tutta tranquillità, il sito sia stato chiuso agli altri visitatori.

Non si sa molto altro delle loro vacanze in Grecia, nemmeno se siano tornati. Sta di fatto che William sarà costretto a lasciare la famiglia, ovunque si trovi, domenica e lo farà da solo.

Getty Images

Kate Middleton, William la lascia sola

Infatti, Kate non sarà con lui a Basilea e a quanto si apprende nessuno dei suoi figli lo accompagnerà. Nemmeno Charlotte che è una grande tifosa delle Lionesses e un’appassionata di calcio. Quando era più piccola giocava in una squadra.

Probabilmente, organizzare una trasferta con uno dei suoi bambini era troppo complicato, per ragioni di sicurezza, specialmente se si trovano all’estero. Ma William troverà compagnia allo stadio.

William, l’incontro con la Principessa Leonor

Infatti, accanto a lui ci sarà una Principessa, ovviamente non Kate, ma Leonor di Spagna, figlia di Letizia e Felipe di Spagna. Sarà lei, insieme alla sorella Sofia, a sostenere la Nazionale del suo Paese.

William ha recentemente incontrato il Re spagnola in occasione della finale di Wimbledon dove il nostro Sinner ha sconfitto Alcaraz. Ma per la finale femminile di Euro 2025 ha deciso di mandare le sue figlie, Leonor e Sofia, sempre più protagoniste negli eventi di Corte, come nella recente serata dei Premi Principessa di Girona.

Getty Images

La Casa Reale spagnola ha comunicato ufficialmente la presenza a Basilea della Principessa delle Asturie e dell’Infanta Sofia con un post su X: “Sua Altezza Reale la Principessa delle Asturie e l’Infanta Doña Sofía accompagneranno la @sefutbolfem nella finale del #WEURO2025”.