Kate Middleton, la gonna in denim che piace a Charlotte. Ma lei non l’ha mai messo

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale un video coi tre figli per celebrare il dodicesimo compleanno di George, martedì 22 luglio. Nella clip la Principessina Charlotte indossa una gonna di jeans, già diventata un must have. Ma è un capo che sua madre non ha mai indossato in pubblico, nemmeno quando era una ragazza.

Kate Middleton, la gonna di jeans di Charlotte

Kate Middleton ha commosso il mondo con un video in cui i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, giocano e scherzano insieme. La clip mostra i due fratelli e la sorella molto uniti. Non c’è nulla di artificiale o costruito in quello che è stato ripreso. Si vede che sono bambini sereni e legati tra loro. Insieme hanno dovuto affrontare la malattia della madre e non è così scontato uscirne con una tale tranquillità e forza.

Nel video però è stato notato anche il look dei bambini, in particolare quello di Charlotte. L’outfit della Principessina ha colpito perché indossava una gonna di jeans, un capo che non è mai entrato nel guardaroba di Kate.

Si tratta della “Girls Darkwash Denim Skirt”, firmata Cyrillus, con due tasche e una chiusura a bottoni. Era abbinata al top “Ling” dello stesso marchio, con colletto alla Peter Pan, e al cardigan “Girls Jacquard Filles” dello stesso brand in una tonalità verde intenso.

Charlotte indossava anche collant e stivali. Evidentemente il video non è stato girato in estate, perché sia lei che i suoi fratelli sfoggiano capi pesanti. Inoltre, una foto dove erano vestiti allo stesso modo è stata utilizzata per la Festa del Papà.

Concentrandoci sulla gonna di jeans, sicuramente questo è un pezzo che non ha tempo né età. Nel senso che la possono indossare le bambine, le ventenni ma anche le donne più mature. Tutto dipende dal taglio che si sceglie e dagli abbinamenti che si fanno.

La stilista Oriona Robb ha così commentato la scelta stilistica di Kate per sua figlia Charlotte: “La gonna di jeans è un esempio di come la moda per bambini possa essere pratica ed elegante al tempo stesso”. E ha proseguito: “Come capo di transizione, il denim offre la resistenza di cui i bambini hanno bisogno per giocare, pur mantenendo una silhouette raffinata, adatta alle apparizioni pubbliche o alle uscite in famiglia”.

“Il lavaggio medio è adatto a tutte le stagioni e si abbina facilmente a tutto, dai collant caldi e dagli stivali in autunno agli strati più leggeri in primavera”, ha spiegato.

Kate Middleton, il capo che non ha mai indossato

Getty Images

Malgrado la praticità riconosciuta alla gonna di jeans, Kate non l’ha mai indossato, perlomeno in tutte le apparizioni pubbliche. Anche quando era fidanzata con William, non si è mai vista portare questo capo.

Eppure Kate ama il denim. Ha un’intera collezione di jeans, di qualsiasi taglio e colore. Li ha indossati anche durante visite ufficiali in cui rappresentava la Monarchia, ma mai è stata visto con gonne o abiti in denim. Probabilmente perché quando indossa le gonne, preferisce scegliere modelli più classici o stoffe meno rigide che potrebbero crearle problemi a salire e scendere dall’auto o a fare gradini.