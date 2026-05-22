Kate Middleton e William si rifiutano di averlo in casa loro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

123RF Kate Middleton e William

Kate Middleton e William vogliono una vita il più normale possibile per loro e per i loro figli. Quando sono lontani dalla scena pubblica, cercano di affrontare la quotidianità come una famiglia qualsiasi, senza abusare dei privilegi legati al loro ruolo. Così, hanno deciso di rinunciare a una figura domestica molto comune nella case nobiliari. Anzi, proprio si rifiutano di assumerla nel loro staff.

Kate Middleton, come gestisce Forest Lodge

Kate Middleton e William si sono trasferiti qualche mese fa a Forest Lodge, una casa molto più grande dell’Adelaide Cottage, con otto camere da letto e un ampio parco esterno. Ma questo trasloco è stato fatto in vista di non cambiare più dimora, nemmeno quando saliranno al trono.

Naturalmente, per gestire una casa grande, occorre del personale qualificato e numeroso. Quando William e Kate risiedevano all’Adelaide Cottage nessuno del loro staff risiedeva lì, perché non c’erano camere di servizio.

Anche se Forest Lodge è una dimora più impegnativa, William e Kate non hanno voluto esagerare col personale. Si sono dotati però di un ‘yeoman’, un assistente multifunzionale che si occupa di tutto, dai bagagli agli abiti. Sappiamo anche che i Principi del Galles hanno una tata, Maria Borrallo, che li aiuta coi figli e probabilmente avranno a disposizione altri assistenti per rassettare casa.

Per quanto riguarda la cucina, Kate si occupa personalmente di preparare pranzi e cena. Anche se quasi certamente avrà qualche aiuto, specialmente quando è impegnata con i doveri di Corte.

Kate Middleton, chi non entrerà mai in casa sua

Però, c’è una figura professionale che né William né Kate vogliono assumere. Si tratta del maggiordomo. Una scelta insolita la loro, perché è normale in case impegnative avere nello staff chi coordina gli altri domestici o comunque governi e organizzi la casa.

Ma la Principessa e il Principe ritengono che il maggiordomo sia una figura troppo ingombrante e superflua per il loro stile di vita. Ai bambini ci pensano loro e quando sono assenti possono contare sulla tata e sull’aiuto dei nonni Middleton.

William e Kate hanno però una governante, Antonella Fresolone, che collabora con loro da 13 anni. Non è chiaro comunque se a Forest Lodge il personale risieda stabilmente o anche in questo caso sia presente solo nell’orario di lavoro concordato.

Kate Middleton, tra riciclo e pulizie di casa

Per il resto William e Kate si arrangiano, come una famiglia normale e stanno insegnando ai loro tre figli a gestirsi i loro spazi, ordinando le loro cose quando hanno finito di usarle o aiutando in piccoli lavori di casa come preparare la tavola.

Il Principe ha dichiarato che sono una famiglia attenta al riciclo: “Seguiamo tutte le nozioni di base del riciclo, assicurandoci di ridurre al minimo il consumo di acqua, spegnendo le luci quando usciamo di casa e cose del genere”.

In un documentario dell’ottobre 2025, parlando della famiglia, ha detto: “Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita familiare è davvero importante, perché per me la cosa più importante nella vita è la famiglia, e tutto ruota intorno al futuro. Se non si offre ai bambini fin da subito un ambiente familiare felice, sano e stabile, credo che si stia preparando il terreno per un periodo difficile e una caduta”.