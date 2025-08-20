Kate Middleton e William, il vero motivo per cui non avranno personale nella nuova casa

Kate Middleton e William avrebbero scelto di non avere personale residente nella loro nuova casa Forest Lodge.

Kate Middleton e William non avranno personale residente nella loro nuova casa. La coppia avrebbe scelto – secondo quanto rivelato dal Daily Mirror – di mantenere uno stile di vita sobrio, senza eccessi e sopratutto senza troppi lussi per dare il giusto esempio a figli George, Charlotte e Louis.

La scelta di Kate Middleton e William sul personale di casa

Kate Middleton e William vivono da diverso tempo presso Adelaide Cottage, una residenza che si trova a Windsor Park con appena quattro camere da letto. Kensington Palace ha però annunciato che presto la famiglia si trasferirà nel Forest Lodge, che conta ben otto camere da letto, situato a breve distanza dall’attuale residenza. Nonostante la nuova diora della coppia sia piuttosto lussuosa, sembra che Kate e William siano decisi a mantenere uno stile di vita sobrio.

Nella residenza dunque non avranno del personale residente, ma cercheranno di creare un’atmosfera piuttosto intima. Nel suo libro New King, New Court, Robert Hardman, il biografo reale, ha spiegato il motivo per cui la coppia ha deciso di rifiutare personale residente. “La coppia non ha cercato di aumentare il personale dell’Adelaide Cottage, anche perché ci sarebbe stato poco spazio per farlo. Le voci secondo cui il Principe avrebbe assunto un cameriere sono state smentite”, ha svelato.

“Il team di Kensington Palace include un ‘yeoman’, un inserviente multitasking che si occupa di tutto, dai bagagli alle uniformi, ma non c’è nessun maggiordomo – ha aggiunto -. Sono loro a casa con i bambini”.

Una fonte aveva precedentemente rivelato al Daily Mail: “Credo che la gente sarebbe sorpresa nel vedere quanto siano ordinarie le cose a casa di Kate e William. I bambini aiutano ad apparecchiare la tavola, sparecchiano i piatti quando hanno finito di mangiare e aiutano a riordinare. Non c’è alcun trattamento di favore”. Per i due infatti la normalità e la scelta di mantenere uno stile di vita sobrio e tranquillo è essenziale.

La nuova casa di William e Kate

“Per quanto ci riguarda, all’interno del nostro nucleo familiare, siamo una famiglia normale – aveva detto William qualche tempo fa -. Amo i miei figli come qualsiasi padre e spero che George mi ami come qualsiasi figlio ama suo padre. Siamo molto normali in questo senso”. Proprio per questo, come spiegato da Katie Nicholl, esperta reale, i bambini dovranno “dare una mano”, in assenza del personale di servizio fisso nella nuova residenza.

“Svolgono lavori assolutamente umili – ha detto -. Sono molto più ordinari di quanto molti possano immaginare: i bambini devono persino fare delle faccende domestiche in cambio della loro paghetta. Il loro desiderio è quello di avere una casa e uno stile di vita normali, felici e ordinari, e all’Adelaide Cottage stanno davvero realizzando”.

Secondo il Sun, Forest Lodge vale circa 16 milioni di sterline (ossia 18 milioni di euro). Nel 2001 è stato sottoposto ad un restauro dal valore di 1,5 milioni di sterline ed è stato affittato per 15mila sterline al mese. Le immagini interne realizzate all’epoca svelavano murature originali, cornici in gesso, caminetti in marmo e splendide finestre veneziane.