Kate Middleton, perché la nuova casa segna “l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita”

La nuova dimora di Kate Middleton e del Principe William è diversa dalla precedente: segna un cambiamento profondo per la loro famiglia

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IPA Kate Middleton

Kate Middleton e il Principe William si sono trasferiti alla fine dello scorso anno nella loro dimora definitiva, Forest Lodge, nella tenuta di Windsor. Questo cambio di vita non è stato affatto casuale e, secondo gli esperti, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo delle loro vite.

Kate Middleton e il nuovo inizio a Fortest Lodge

Il Principe e la Principessa di Galles si sono posti un compito impegnativo lo scorso anno, traslocando poche settimane prima di Natale. Dopo alcuni anni difficili nella loro precedente casa, l’Adelaide Cottage, Kate, William e i bambini hanno trasferito la loro residenza principale a Forest Lodge, una dimora di otto camere da letto classificata come monumento storico di Grado II, che molti ritengono sarà la loro “casa per sempre”.

“Segna l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita“, afferma la biografa reale e conduttrice televisiva Katie Nicholl. “Sembra la soluzione perfetta per loro e il Palazzo sembra voler chiarire che è qui che si stabiliranno nei prossimi anni”.

“È vicina a Windsor e abbastanza vicina a Londra quando devono recarsi lì per lavoro. È anche più vicina ai genitori di Kate, che sappiamo essere una parte così importante della loro vita. Sembrano preferire residenze più piccole; case che offrono un ambiente familiare più intimo rispetto a palazzi giganteschi e ostentati. Forest Lodge non è una proprietà piccola, ma non è della stessa portata dell’appartamento a Kensington Palace, per esempio”.

Forest Lodge è di proprietà del Crown Estate – portafoglio finanziario di proprietà della Corona britannica – e per questo Kate Middleton e il Principe William hanno finanziato il trasloco privatamente e copriranno l’affitto attingendo dal loro patrimonio personale. “Possiamo immaginare che Forest Lodge sia una casa con stivali infangati all’ingresso, cani e bambini che corrono dentro e fuori dal giardino, qualcosa di delizioso che cuoce sui fornelli e probabilmente i piani della cucina ricoperti di farina dopo una delle loro amate sessioni di pasticceria”, ha dichiarato l’esperta reale Katie Nicholl.

“Ad Anmer Hall (la loro dimora con dieci camere da letto situata nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, ndr.) c’è ben poco nei dintorni, quindi si possono fare lunghe passeggiate in famiglia e stare completamente per conto loro. Questo garantisce loro la pace e la privacy che amano tantissimo, e immagino che sperino di replicare tutto questo a Forest Lodge”.

L’appartamento di Kensington Palace e l’Adelaide Cottage

I vari trasferimenti della coppia nel corso degli anni rispecchiano le diverse fasi della loro vita, in particolare il loro trasferimento nella dimora di Kensington Palace nel 2013. Sebbene venga ufficialmente definito come “appartamento”, si tratta di una residenza di 20 stanze che occupa un’intera ala di quattro piani di Kensington Palace. Questo edificio storico è stato il luogo di nascita della regina Vittoria e ha ospitato personaggi come la Principessa Margaret e la Principessa Diana.

Il trasferimento avvenne in un momento particolarmente significativo per Kate, che aveva trascorso i primi mesi di vita di George in un cottage in affitto sul mare nella tenuta di Bodorgan, ad Anglesey, nel Galles, dove William lavorava come pilota di ricerca e soccorso della RAF. “Era il primo anno e avevo appena avuto George – William lavorava ancora nel soccorso aereo e siamo venuti qui e mi sono ritrovata con un bambino piccolissimo nel bel mezzo di Anglesey”, ha raccontato durante le prime settimane da neomamma. “Era un posto così isolato, così lontano da tutto”.

Dopo quasi un decennio nell’appartamento di Kensington Palace, la famiglia si è trasferita di nuovo, questa volta alla ricerca di “più spazio verde” a Windsor. Hanno scelto l’Adelaide Cottage, una casa piuttosto modesta con quattro camere da letto situata all’interno del Windsor Home Park, che si estende su 655 acri. Sebbene fosse molto più piccola, la proprietà rispondeva alle mutevoli esigenze della coppia, garantendo una privacy totale grazie ai suoi giardini rigogliosi e circondati da siepi e un comodo accesso alle scuole vicine per George, Charlotte e Louis. Inoltre, la posizione era molto più vicina alla casa dei genitori di Kate a Bucklebury, nel Berkshire.

“Quando si sono trasferiti per la prima volta ad Adelaide Cottage, le persone a loro vicine dicevano che avrebbero potuto scegliere qualcosa di più grande che avrebbe permesso loro di avere del personale che vivesse con loro, ma loro non lo volevano”, ha spiegato l’esperto reale Richard Palmer. “Volevano una casa più normale, di classe medio-alta, con camere da letto sufficienti per loro e i loro figli, ma senza spazio per una tata, perché volevano semplicemente essere una famiglia unita. Non volevano, e continuano a non volere, tutto l’armamentario che accompagna l’essere membri di alto rango della famiglia reale”.

Il desiderio di un rifugio intimo

“Ci sono alcune vere somiglianze tra ciò che Kate e William stanno facendo a Forest Lodge e ciò che la Regina Elisabetta e il Principe Filippo facevano a Wood Farm”, ha osservato Palmer. La Sovrana amava trascorrere il tempo a Wood Farm, rifugio di campagna descritto da un’ex governante come “piccolo e intimo”. “Preferivano il lodge a Sandringham House per evitare spazi inutili e trambusto”.

“Non sarebbe una grande sorpresa se Kate e William scegliessero effettivamente di trascorrere più tempo a Forest Lodge che nei palazzi una volta diventati re e regina”, aggiunge Richard. “Questo solleva la questione di cosa dovrebbe fare la famiglia reale con tutti quei grandi edifici, ma questo è qualcosa a cui William sta senza dubbio già pensando”.