Kate Middleton e William non possono permettersi Forest Lodge

Kate Middleton e William traslocheranno entro fine anno in una casa più grande a Windsor, a pochi chilometri dalla loro attuale abitazione, l’Adelaide Cottage. Ma non possono permettersi di comprarla, infatti si limiteranno a prendere in affitto Forest Lodge. Non si tratta però di una questione di soldi.

Kate Middleton, il divieto su Forest Lodge

Anche se Forest Lodge è considerato “la casa definitiva” di William e Kate Middleton, i due non possono comprarla. Su questa dimora infatti il Re ha posto il suo veto. Carlo è ben contento che sia suo figlio maggiore e l’adorata nuora coi nipotini, George, Charlotte e Louis, ad essere i nuovi inquilini. Ma non cederà mai loro la proprietà, almeno finché resterà in vita. E stando a indiscrezioni, la salute del Sovrano è decisamente compromessa.

Carlo non pretende da William e Kate cifre esorbitanti per cedere Forest Lodge. Semplicemente non può venderla a loro, anche se dovessero viverci per i prossimi 20 anni. D’altro canto, i Principi del Galles non godranno di alcun privilegio e dovranno, come ogni inquilino, pagare ogni mese l’affitto, senza sconti. Infatti, il canone è adeguato “al prezzo di mercato”, fa sapere una fonte di Palazzo. Difficilmente però si verrà a conoscenza della cifra esatta.

Kate Middleton e William, perché non possono comprare Forest Lodge

Dunque, Carlo affitta Forest Lodge a William e Kate, senza prezzi di favore, e non può venderla loro, perché la proprietà assoluta dell’edificio, classificato di Grado II, è di Re Carlo, nell’ambito della Crown Estate.

Il Sovrano ha comunque la possibilità di dare in affitto i suoi immobili, sia a membri della Famiglia Reale sia a persone che non hanno alcun legame con la Corona, ma che possono permettersi alloggi di lusso.

Nel caso di Forest Lodge si stima che l’affitto sia superiore alle 15mila sterline al mese, ossia oltre 17mila euro, perché quello era il prezzo chiesto subito dopo la ristrutturazione del 2001, costata 1,5 milioni di sterline.

William e Kate hanno deciso di traslocare, perché hanno bisogno di più spazio. L’Adelaide Cottage ha solo quattro camere e non c’è spazio per i domestici.

Forest Lodge, con le sue otto camere, è apparsa ai Principi la soluzione migliore. Anche perché l’immobile si trova a Windsor, un luogo strategico sia per il loro lavoro sia per la scuola dei figli. Inoltre, Will e Kate non amano la città, per questo non hanno preso in considerazione di tornare a Londra dove hanno a disposizione un ampio appartamento a Kensington Palace.

Così, hanno preferito diventare affittuari di Re Carlo. Non è qualcosa di straordinario. Al contrario, molti membri senior della Famiglia Reale già lo sono.

Ad esempio, il Principe Edoardo e sua moglie Sophie vivono a Bagshot Park, nel Surrey, dove pagano l’affitto a Sua Maestà da oltre 25 anni, ossia da quando si sono sposati nel 1999. Pare che recentemente abbiano rinnovato il contratto per i prossimi 150 anni, così anche i loro figli e probabili nipotini sono sistemati.

Anche il Principe Andrea è in affitto. Da oltre 20 anni vive nel Royal Lodge a Windsor dove si è nuovamente trasferita la sua ex moglie Sarah Ferguson. Recentemente, ha rischiato di essere sfrattato da suo fratello Carlo, perché non riusciva a mantenere in ordine la proprietà.

A tal proposito, prima di traslocare, William e Kate stanno facendo ristrutturare Forest Lodge, dato che sono passati più di 20 anni dagli ultimi lavori.