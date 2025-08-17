Kate Middleton, la nuova casa da 16 milioni di sterline: un laghetto, un campo da tennis e molto altro

William e Kate sono pronti a trasferirsi nella nuova a casa a Windsor Great Park: le camere da letto fanno pensare

Getty Images / IPA Forest Lodge, la nuova casa di William e Kate

Kate Middleton, a un anno e mezzo dalla diagnosi di cancro, non vede l’ora di mettere un punto fermo a quel difficile di vita e di ricominciare da sé stessa e dalla propria famiglia. Il modo migliore per farlo? Cambiare pagina, del tutto. Anche cambiando casa. Ed è proprio questo che la Principessa si appresta a fare insieme al marito, il Principe William e ai tre figli: Georde, Charlotte e Louis. Il cambio, secondo le voci dal Palazzo, avverrà entro la fine dell’anno e le curiosità sulla nuova abitazione non mancano: prima tra tutte la disposizione delle camere da letto.

Kate e William pronti a traslocare: la nuova casa e le sue stanze

Dopo aver trascorso tre anni in una “modesta” casa a Windsor (almeno secondo gli standard reali), il Principe William e la Principessa del Galles Kate Middleton sono pronti a cambiare casa. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: “La famiglia del Galles si trasferirà entro la fine dell’anno”. La nuova sontuosa villa varrebbe, secondo le stime, circa 16 milioni di sterline. La nuova casa, Forest Lodge, risale a 328 anni fa e si dice che la coppia abbia già presentato domanda di ristrutturazione per l’edificio classificato di Grado II, che in precedenza era affittato per 15.000 sterline al mese nel 2001.

Getty Images

La proprietà presenta otto camere da letto ed è immersa nel Windsor Great Park, vicino alla loro attuale casa, l’Adelaide Cottage, in cui si sono trasferiti nel 2022 per stare vicino all’ormai defunta Regina Elisabetta.

Il Cottage con quattro stanze è stato il teatro della loro vita negli ultimi tre anni, e, nonostante si dica che la coppia volesse dare ai figli la giusta privacy e un’educazione “normale” trasferendosi fuori Londra, l’Adelaide Cottage si è rivelato il luogo in cui hanno vissuto alcuni dei momenti più difficili della famiglia. Forse è anche questo il motivo che sta dietro alla scelta dei Principi del Galles di spostare la propria residenza, sperando di creare ricordi più felici a Forest Lodge. “Windsor è diventata la loro casa. Tuttavia, negli ultimi anni, mentre vivevano ad Adelaide Cottage, ci sono stati momenti davvero difficili”, ha detto una fonte.

IPA

“Traslocare offre loro l’opportunità di un nuovo inizio e di un nuovo capitolo; un’opportunità per lasciarsi alle spalle alcuni dei ricordi più tristi. È un trasferimento a lungo termine. Lo vedono come la loro casa per sempre.” Forest Lodge, un tempo conosciuta come Holly Grove, si trova a 10 minuti più vicino alla Lambrook School, dove attualmente frequentano tutti e tre i bambini del Galles, rispetto alla loro attuale casa, rendendo ancora più facile per i futuri Re e Regina accompagnare i bambini a scuola, un’attività che, come è noto, svolgono quando possibile.

La casa di Forest Lodge

Inserita nel patrimonio immobiliare nel 1972, la proprietà di Forest Lodge è ricca di storia e di splendide caratteristiche originali. Si dice che Kate e William pagheranno interamente i costi dei lavori di ristrutturazione che intendono effettuare nella loro nuova casa, il che significa che il loro trasloco non comporterà alcun costo per i contribuenti. La famiglia non ha personale residente e si dice che sperino di mantenere questa situazione anche dopo il trasferimento nella nuova villa, ma nonostante ciò, la loro casa attuale era semplicemente “troppo piccola” per ospitare riunioni, ospiti per la notte o amici dei bambini. “William e Kate adorano il cottage, ma è troppo piccolo per loro. Ci sono quattro camere da letto che praticamente li contengono tutti, ma ci sono altre cose da considerare. Il personale e altri elementi devono essere presi in considerazione.

“È anche pensata per essere una residenza lavorativa e non c’è spazio per ospitare un ufficio o più di qualche ospite alla volta”. La fonte ha aggiunto che da tempo la coppia desiderava disperatamente “una proprietà più grande per la famiglia nella zona di Windsor”, quindi è probabile che siano entusiasti all’idea di trasferirsi nella loro nuova casa. Si dice che Forest Lodge Estate abbia tre scuderie e due dependance ricavate da vecchi garage, oltre ad altri cottage, un grande laghetto, ampi giardini e un campo da tennis, perfetto per la famiglia che ama particolarmente lo sport.

IPA

Costruita in mattoni rossi fiamminghi e con il tetto in ardesia originale in alcune parti, la sontuosa proprietà vanta cantine, nove splendide finestre a bovindo e intricate cornici originali, oltre a dettagli in stucco. L’imponente ingresso è caratterizzato su entrambi i lati da finestre veneziane in nicchie ad arco, che conducono a un atrio con soffitto a volta a botte e un’apertura ad arco che conduce al salotto.

La coppia e i loro tre figli saranno raggiunti nella nuova casa anche dal loro amato cocker spaniel nero, Orla, che il Principe William ha ammesso che a volte rende la sistemazione per dormire un po’ più accogliente nella sua casa. Anche se alcune persone potrebbero preferire che il loro cane stia fuori dalla camera da letto, Orla è parte integrante della famiglia e William ha ammesso l’anno scorso che la splendida cucciola spesso si infila nel letto della coppia.