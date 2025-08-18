Kate Middleton pronta a trasferirsi, ma sfratta due famiglie

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e William sono pronti a trasferirsi nella nuova casa di Forest Lodge e a vivere in quella che si augurano possa essere la loro casa dei sogni. Un posto dove ricreare la serenità perduta dopo anni difficili, nei quali la Principessa del Galles si è sottoposta alle cure contro il cancro che l’ha colpita. Ma sembra che nel piano della coppia reale più amata e seguita ci sia un intoppo non da poco. Secondo alcune fonti infatti due famiglie dovranno lasciare le loro proprietà affinché William e Kate possano vivere in una “casa per sempre” con otto camere da letto.

“Kate e William hanno sfrattato due famiglie”

Il Principe, la Principessa di Galles e i loro tre figli George, Charlotte e Louis si trasferiranno nel Forest Lodge, un edificio storico risalente a 300 anni fa, classificato di Grado II, entro la fine del 2025 La villa è valutata 16.000 sterline ed è situata in un angolo del Windsor Great Park. Da molte fonti della casa reale la dimora è stata descritta come la “casa per sempre” della famiglia, dove William potrebbe continuare a vivere una volta diventato Re. All’inizio dell’estate 2025, due famiglie che vivevano in un cottage vicino alla villa sono però state invitate a lasciare le loro proprietà. Si ritiene che i cottage fossero ricavati dalle scuderie del Forest Lodge e che fossero stati affittati dalla Crown Estate.

Gli inquilini sarebbero rimasti “sorpresi” dall’invito a lasciare l’appartamento. A quanto pare, non era stato notificato alcun avviso di sfratto e gli inquilini si erano trasferiti in alloggi simili nell’enorme Great Park, di 4.800 acri. “È stato detto loro di andarsene”, ha detto una fonte anonima. “Immagino che gli abbiano assegnato un altro alloggio, ma gli è stato detto che dovevano traslocare. Non se l’aspettavano. Quelle case sono molto vicine alla residenza, quindi non vorranno che Tom, Dick o Harry ci viva se ci saranno reali lì”.

In aggiornamento