Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi compie 8 anni ed è identico a lei

Francesco, il secondogenito di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, compie 8 anni ed è la versione maschile della sua bellissima mamma

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Beatrice Borromeo con Francesco Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi festeggiano il compleanno del loro secondogenito, Francesco, che compie 8 anni. È nato infatti il 21 maggio 2018.

Beatrice Borromeo, la festa per suo figlio in forma privata

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, come è nel loro stile, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione né postato alcun messaggio per il compleanno del figlio Francesco, preferendo festeggiarlo in famiglia nel rispetto totale della loro privacy.

In effetti, non hanno alcun ruolo istituzionale nel Principato di Monaco e dunque non intendono esporre pubblicamente i loro bambini più del dovuto, ossia solo quando è necessario durante gli eventi principali di Montecarlo durante i quali si riunisce la famiglia principesca.

Sicuramente le ricorrenze della famiglia le vivono nel più stretto riserbo, una strategia che Beatrice e Pierre condividono con Charlotte e Andrea Casiraghi rispetto ai loro rispettivi figli.

Tra l’altro la Borromeo ha un profilo social legato solo alla sua professione dove non compaiono immagini di famiglia. Una scelta diversa rispetto a quella di altri membri di famiglie nobiliari, come ad esempio Harry e Meghan Markle. Quest’ultima infatti ha deciso di condividere su Instagram anche momenti di vita quotidiana, soprattutto per celebrare importanti ricorrenze o per pubblicizzare i suoi prodotti.

Beatrice Borromeo, suo figlio Francesco le somiglia sempre più

Tornando a Francesco, abbiamo però delle foto recenti del secondogenito di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

Il bambino, insieme ai genitori e al fratello maggiore Stefano, ha assistito a fine aprile al Gran Premio Storico di Monaco. La famiglia è stata ospite nel box della Ferrari dove ha incontrato ex campione Jacky Ickx. Stefano e Francesco hanno potuto ammirare da vicino le auto storiche del Cavallino. Ma il rombo dei motori li ha un po’ spaventati, nonostante avessero le cuffie agli orecchi, e sono stati prontamente consolati da mamma e papà.

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I bambini in effetti sembravano un po’ intimoriti. Ma se Stefano è stato rassicurato da papà Pierre, Francesco ha potuto contare sul tenero abbraccio di mamma Beatrice.

I due fratelli si assomigliano molto, ma il maggiore ha preso più dal ramo paterno, i colori e i tratti del viso. Si vede che c’è un legame di continuità con nonno Stefano Casiraghi, scomparso prematuramente nel 1990. Invece, Francesco, biondissimo con gli occhi azzurri, è la versione maschile di Beatrice Borromeo, soprattutto ora che sta diventando grande.

Stefano e Francesco hanno accolto lo scorso ottobre una sorellina, Bianca, che ancora non ha fatto il suo debutto pubblico. Probabilmente dovremo attendere ancora qualche mese per vederla, magari alla prossima festa nazionale di Monaco, il prossimo novembre, quando avrà già un anno.

Invece è possibile che vedremo Stefano e Francesco al GP di F1 di Montecarlo che si disputerà il prossimo 7 giugno.