Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, vacanza extra lusso e top secret sulla neve

Prima vacanza per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi dopo la nascita della piccola Bianca. La coppia coi due figli maschi ha incantato Saint Moritz

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono concessi una vacanza extra lusso sulla neve, tra aerei privati e super car. Con loro sulle piste da sci c’erano anche i figli Stefano e Francesco. Mentre la piccola Bianca, nata lo scorso ottobre, sarà rimasta a casa con la tata.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, prima vacanza dopo la nascita di Bianca

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi stanno vivendo un momento di grandi soddisfazioni professionali e affettive. Innanzitutto, a ottobre è nata la piccola Bianca, prima figlia femmina dopo due maschi, Stefano e Francesco.

La scorsa estate Pierre ha vinto l’Admiral’s Cup, rendendo orgoglioso suo zio Alberto di Monaco e l’intero Principato. Mentre Beatrice prosegue con successo il suo lavoro di produttrice ed è una delle donne più ammirate ed eleganti al mondo. Basti pensare all’outfit di Dior che ha sfoggiato durante la Festa nazionale di Monaco lo scorso novembre, la sua prima uscita pubblica dopo il parto.

La coppia ha deciso di prendersi una pausa e di concedersi qualche momento di evasione sulla neve. La scelta è ricaduta sulla località esclusiva di Saint Moritz.

Beatrice è stata fotografata con una tuta da sci rossa, mentre Pierre si è presentato sulle piste con un completo vintage di velluto a coste. Moglie e marito sono in perfetta armonia, sorridono, si scambiano sguardi complici, sono visibilmente rilassati. Con loro ci sono i figli Stefano e Francesco, scatenati sulla neve, e desiderosi di giocare con mamma e papà. Naturalmente Bianca è rimasta a casa, è ancora troppo piccola.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, grandi appassionati di sci

Pierre Casiraghi è decisamente uno sportivo che ama la neve tanto quanto il mare. Beatrice condivide la sua passione. Entrambi mettono gli sci da quando erano piccoli.

Lui ha trascorso molti capodanni a Gstaad o a Zürs insieme a sua madre, Carolina di Monaco, a suo fratello Andrea e a sua sorella Charlotte Casiraghi. Suo padre Stefano purtroppo è prematuramente scomparso nel 1990, quando Pierre aveva solo tre anni, in un incidente nautico. La Borromeo era solita passare le vacanze invernali a Cortina D’Ampezzo.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, tra super car e aereo privato

Beatrice e Pierre sono arrivati a Saint Moritz a bordo di un jet privato. Ad attenderli all’aeroporto c’era una super car. Insomma, non hanno rinunciato ad alcun comfort di lusso.

La Borromeo era perfetta con un outfit casual chic: indossava un caldo montone con collo a pelo lungo, mentre suo marito ha sfidato il freddo portando una giacca in velluto.

Beatrice Borromeo, vacanza top secret con la famiglia

La vacanza sulla neve sarebbe rimasta top secret se Casiraghi e famiglia non fossero stati fotografati dal magazine spagnolo Hola!. Beatrice e Pierre sono stati immortalati sulla pista da sci, in seggiovia, mentre giocavano coi figli e incontravano gli amici Stavros Niarchos III e sua moglie, Dasha Zhukova, con cui hanno trascorso una giornata.