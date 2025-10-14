Beatrice Borromeo mamma per la terza volta: è nata Bianca Carolina Marta

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. E il nome della loro bambina ha un significato dolcissimo

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. Dopo due maschi, Stefano e Francesco, hanno avuto una bambina. Il suo nome? Bianca Carolina Marta.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, genitori di una femminuccia

Come per la gravidanza, anche per la nascita della loro bambina, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno mantenuto un basso profilo. Nessun clamore, nessun messaggio sui social o comunicazioni ufficiali. Anche se l’assenza della Borromeo alla sfilata di Dior, di cui è brand ambassador, durante la Paris Fashion Week aveva alimentato i sospetti che la gravidanza fosse giunta al termine.

A riportare la notizia del parto è stato il magazine francese, Paris Match, da sempre molto vicino alla famiglia dei Principi di Monaco. Non si conoscono altri dettagli del dolce evento, nemmeno dove ha visto la luce la bimba. Ma evidentemente tutto è andato per il meglio e mamma e bebè stanno bene.

Beatrice Borromeo, il dolce significato del nome di sua figlia

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno chiamato la loro prima femminuccia Bianca Carolina Marta. In questi nomi è racchiuso un doppio omaggio a donne che hanno significato molto nella loro vita.

Il secondo nome, Carolina, è un omaggio alla madre di Pierre, Carolina di Monaco. Mentre Marta è stato scelto in ricordo della amata nonna materna di Beatrice, Marta Marzotto.

La coppia ci tiene molto ai legami famigliari, a portare avanti la memoria dei propri cari che non ci sono più. Infatti, il figlio maggiore si chiama Stefano, come il padre di Pierre, tragicamente scomparso a 30 anni in un incidente nautico.

D’altro canto, sia la Borromeo che Casiraghi provengono da famiglia di un certo peso e in particolare quella di lei ha una storia secolare che s’intreccia con le vicende del nostro Paese.

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, una nipotina in più

Con la nascita di Bianca Carolina Marta, si allarga la famiglia monegasca. Carolina di Monaco è diventata un’altra volta nonna e Charlotte Casiraghi e suo fratello Andrea di nuovo zii.

La Principessa adesso ha otto nipotini, compresa l’ultima nata. Infatti, Andrea ha tre figli come Pierre, mentre Charlotte ne ha due. Ma il numero potrebbe aumentare, infatti suo figlia Alexandra non è ancora mamma. Ma si attendono a breve le nozze con Ben Sylvester Strautmann.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, momento d’oro

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi stanno vivendo davvero un momento fantastico, coronato dalla nascita della terza figlia. I due hanno appena festeggiato dieci anni di matrimonio. Professionalmente, stanno ottenendo entrambi delle grandi soddisfazioni. Lei con la sua casa di produzione cinematografica, lui vincendo la scorsa estate una delle gare nautiche più prestigiose al mondo, l’Adimiral’s Cup.

