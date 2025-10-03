Carolina di Monaco, 35 anni dalla morte di Stefano Casiraghi: “Non è stato un incidente”

Sono passati 35 anni dalla morte di Stefano Casiraghi, marito di Carolina di Monaco, e spunta nuovamente il sospetto che fu omicidio

IPA Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco

Il 3 ottobre 1990 Stefano Casiraghi, marito e grande amore di Carolina di Monaco, moriva in un incidente nautico al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat. Aveva solo 30 anni e lasciava una moglie affranta e tre bambini piccoli, Andrea (6 anni), Charlotte (4 anni) e Pierre (3 anni). A 35 anni dalla sua scomparsa, riemergono le indiscrezioni secondo le quali non si trattò di un semplice incidente.

Carolina di Monaco, la tragica morte in diretta di Stefano Casiraghi

La morte di Stefano Casiraghi avvenne in diretta tv. Il marito di Carolina di Monaco, grande appassionato di barche e motonautica, stava gareggiando nell’ambito dei campionati del mondo offshore a Montecarlo. Stefano pilotava il catamarano Pinot di Pinot in squadra con Patrice Innocenti, quando l’imbarcazione si ribaltò al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat e l’impatto con l’acqua gli fu fatale.

Il 3 ottobre 1990 finì la giovane vita dell’imprenditore italiano e la favola d’amore con Carolina che si trovò vedova con tre figli piccoli. E un altro immenso lutto da superare, dopo quello di sua madre Grace Kelly, morta nel 1982, sempre a causa di un incidente, ma automobilistico.

Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, la loro storia d’amore

Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco si sposarono nel dicembre 1983, tre anni dopo il divorzio di lei dal primo marito, Philippe Junot.

Giovane imprenditore, Casiraghi non aveva titoli nobiliari ma riuscì ben presto a ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel Principato. Il suo acuto senso degli affari e la sua visione moderna gli permisero di conquistare in breve tempo la fiducia del Principe Ranieri e di contribuire allo sviluppo di una nuova Monaco, più moderna e internazionale.

Stefano Casiraghi fece parte della storia del Principato solo sette anni, ma fu decisivo per il suo svecchiamento. All’epoca Carolina rivestiva un ruolo fondamentale a Monaco. Infatti, la morte di sua madre aveva lasciato devastato Ranieri e il Principato senza una Principessa. Toccò a Carolina il ruolo di “first lady”.

La Principessa e Stefano formavano una delle coppie più glamour e affascinanti degli anni Ottanta. La loro perfetta complicità, il loro amore profondo erano palpabili e questo li rendeva unici e i più ammirati del jet set.

Dal loro matrimonio sono nati Andrea, Charlotte e Pierre. Oggi tutti e tre genitori. Il primogenito fu concepito prima delle nozze che furono anticipate proprio per la gravidanza. Mentre Pierre, che dei tre ha conosciuto meno il padre, è quello che più gli assomiglia, sia fisicamente sia nelle passioni, in particolare per le gare nautiche. Nell’agosto 2025 ha ottenuto un’importante vittoria all’Admiral’s Cup.

Stefano Casiraghi, dubbi sulla morte

Come detto, la morte di Stefano Casiraghi è avvenuta in diretta. La sua imbarcazione, lanciata a 180 km orari, si rovesciò e l’impatto fu fatale per il pilota, poiché gli spezzo la colonna vertebrale. Dunque, il marito di Carolina è deceduto per un incidente in mare. Questa è la versione ufficiale.

Ma qualche anno fa il tabloid tedesco, Das Bild, riportò il sospetto che la morte di Casiraghi non fu un incidente, ma un omicidio. Secondo la ricostruzione di Bild, il marito di Carolina fu ucciso da un colpo di pistola, sparato da un cecchino ingaggiato dalla mafia marsigliese, che gli fece perdere il controllo dell’imbarcazione.

Il tabloid tedesco sottolineava come sospetto il modo in cui fu presentato il corpo, con la faccia coperta, per – sosteneva Bild – nascondere il foro di proiettile. All’epoca il tabloid presentò una serie di prove per avvalorare questa tesi, tra cui i file riservati ritrovati dagli inquirenti nel 2022 che riguardano speculazioni edilizie (il così detto Dossier della Rocca) e una serie di voci che confermerebbero la morte sospetta, come le rivelazioni di Giancarlo Miorin, amico dell’imprenditore, secondo le quali Casiraghi aveva paura. Aveva fatto anche blindare l’auto.