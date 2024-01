Imprenditore e pilota motonautico che tutti ricordano come "gentile e riservato": chi era Stefano Casiraghi, ex marito di Carolina di Monaco

Fonte: Getty Images Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco

23Il 3 ottobre 1990 ci ha lasciato Stefano Casiraghi, morto in un tragico incidente. Se n’è andato a 30 anni, a bordo del catamarano Pinot di Pinot, durante il Campionato Mondiale Offshore di Montecarlo. Per lui, non c’è stato niente da fare. Figlio di Fernanda Biffi e di Giancarlo Casiraghi, coppia di imprenditori tessili, viene ricordato per la sua storia d’amore da favola con Carolina di Monaco, da cui sono nati i tre figli Andrea, Charlotte e Pierre.

Chi era Stefano Casiraghi: la passione per lo sport

Ricordato per la sua bellezza composta, per la sua gentilezza e per l’amore principesco con Carolina di Monaco, Stefano Casiraghi, nato a Como l’8 settembre 1960, ci ha lasciati il 3 ottobre 1990. Charme ed eleganza lo hanno sempre contraddistinto, tanto che non ha faticato a conquistare il Principato di Monaco e il Principe Ranieri. Proprio lui, “l’uomo giusto per Carolina”, un uomo di sani principi. Un rampollo di buona famiglia che, però, ha seguito un percorso diverso dal solito: dopo aver lasciato l’Università Bocconi, non ha terminato mai gli studi.

Il suo sogno? È sempre stato quello di vivere una vita veloce, folle, sportiva. E, in effetti, è arrivato nel mondo della motonautica nel 1984, raggiungendo il suo obiettivo di partecipare alle corse in mare aperto di motoscafi. Si è fatto riconoscere sin da subito per la bravura, ma soprattutto per la sua enorme passione, correndo persino con il Sun International. Non ha mai voluto rinunciare alle gare. “Nulla mi potrà convincere ad abbandonare le gare. Mia moglie rispetta le mie idee, io rispetto le sue. Se dovesse mai accadere qualcosa, vorrà dire che doveva succedere”.

Solamente in seguito, proprio negli anni ’90, è giunta la decisione di ritirarsi: una confessione affidata ad amici e parenti. Il 3 ottobre 1990 a Montecarlo, in una grigia giornata, ha scelto di gareggiare un’ultima volta. E quell’ultima volta, per uno strano caso del destino, gli è risultata fatale. Stefano Casiraghi è morto a 30 anni, nel pieno della sua bellezza. Della sua forza. Ed è così che ancora oggi viene ricordato.

La storia d’amore con Carolina di Monaco

Secondo il racconto di Stefano Brenna, tra i migliori amici di Stefano e fotografo ufficiale, lui “non era abituato a far trasparire le sue emozioni in pubblico. Era molto misurato perché molto ben educato. Aveva un’intelligenza vivissima che gli permetteva di assorbire tutto come una spugna. Sapeva far gioco di squadra, era umile e sorretto da principi solidi. Il principe Ranieri lo trattava come un figlio”.

Fonte: Ansa

Quando pensiamo agli anni ’80, c’è una coppia che ha davvero riscritto le regole del romanticismo, ed è stata proprio quella composta da Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi. Prima di tutto, si sono amati davvero. Ed è un dato di fatto. Durante l’estate del 1983, per Carolina e Stefano è iniziata una lunga favola, tragicamente spezzata troppo presto. La fuga d’amore, la passione, l’annuncio del matrimonio, la nascita di Andrea, Charlotte e Pierre. Una favola vissuta appieno, senza ombre. Sono stati a lungo un simbolo del Royal glamour di quegli anni, ma non per i look – eleganti, certo – ma per gli sguardi d’amore, per l’intesa, per la bellezza che mai è svanita. Nemmeno nel ricordo.