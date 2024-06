I 40 anni di Andrea Casiraghi

Fonte: IPA Andrea Casiraghi

Andrea Casiraghi è il primo figlio della Principessa Carolina e nipote del Principe regnante di Monaco, Alberto II. Andrea è anche il nipote della leggendaria Grace Kelly, che però non ha mai conosciuto, e del Principe Ranieri III di Monaco. Il padre di Andrea era il secondo marito di Carolina, l’industriale italiano Stefano Casiraghi, morto in un incidente nautico nel 1990, quando Andrea aveva solo sei anni.

Alla morte del Principe Ranieri, nel 2005, il Principe Alberto è diventato sovrano di Monaco. All’epoca, Andrea Casiraghi era il secondo in linea di successione al trono, dopo sua madre, la Principessa Carolina. Ma con la nascita dei due figli gemelli del Principe Alberto, Jacques e Gabriella, nel 2014, Andrea è retrocesso al quarto posto nella linea dinastica, pur non possedendo titoli nobiliari.

Nato l’8 giugno 1984 nel Principato di Monaco, Andrea, che prende il nome da un amico del padre, morto pochi anni prima della sua nascita, è cresciuto nella tenuta francese di famiglia a Saint-Rémy-de-Provence, insieme ai fratelli minori Charlotte e Pierre. La vita lontana dal Principato gli ha permesso di ricevere un’educazione semplice e ben lontana dal glamour di Monaco. Nel 1999, sua madre Carolina ha sposato in terze nozze il Principe Ernst di Hannover e ha dato alla luce un’altra sorella per i fratelli Casiraghi, Alexandra.

Fonte: IPA

Di carattere molto schivo e riservato, fin da adolescente, Andrea Casiraghi è stato un bersaglio perfetto per la stampa rosa: figlio di una delle principesse più conosciute al mondo, di bell’aspetto, è da anni considerato un sex symbol e la rivista People lo ha incluso tra le “50 persone più belle” nel 1999, quando aveva solo 15 anni. Successivamente, ha addirittura superato il Principe William, piazzandosi al primo posto in un sondaggio del magazine britannico HELLO!, che lo ha eletto “il reale più elegante”. Nel 2008, un’altra conferma del suo fascino arriva dalla rivista Forbes che lo include fra i 10 giovani reali più affascinanti al mondo.

Un’educazione da principe

Andrea Casiraghi ha studiato prevalentemente in Francia dove, nel dicembre 2002, ha conseguito la maturità presso l’International School of Paris, un prestigioso istituto privato di lingua inglese. In seguito ha proseguito gli studi prima alla McGill University di Montreal in Quebec e poi all’American University di Parigi, dove si è laureato nel 2006 in arti visive e politica internazionale.

Andrea ha completato il ciclo universitario con un master in relazioni internazionali presso la New School di New York, dopo il quale ha svolto un tirocinio presso l’Ambasciata del Qatar a Parigi. Durante il percorso universitario, si è trasferito per un periodo a Madrid per frequentare l’esclusivo Master of Business Administration della IE Business School, un istituto molto apprezzato a livello internazionale.

Fonte: IPA

Essendo cresciuto in un ambiente multilingue, Andrea parla correntemente il francese, l’italiano, l’inglese e un po’ di tedesco. Della sua vita privata non ci sono molte informazioni ma più fonti riportano che ama la lettura, il calcio, l’equitazione, gli sport acquatici e lo sci e colleziona orologi Swatch. Ha un legame speciale con la sua terra d’origine, il Principato, e dal 2012 rappresenta Monaco anche istituzionalmente vista la sua prestigiosa carica di Brigadiere della Compagnie des Carabiniers du Prince.

Andrea e Tatiana Santo Domingo

Andrea, da giovane era considerato un latin lover, ed è stato legato a molte affascinanti donne, prima di iniziare a uscire con l’ereditiera colombiana Tatiana Santo Domingo.

“Sono molto lieta di annunciare il fidanzamento di mio figlio Andrea Casiraghi con la signorina Tatiana Santo Domingo”, con questo annuncio fatto dalla Principessa Carolina nel luglio 2012, Andrea e Tatiana hanno ufficializzato il loro amore.

Un amore nato nei primi anni 2000, quando la sorella di Andrea, Charlotte, ha presentato al fratello una cara amica, figlia di uno dei più ricchi uomini d’affari della Colombia, Julio Mario Santo Domingo Jr, a capo di un gruppo imprenditoriale che tra i vari campi lavora nei media, nell’industria aerea e nella nautica. La coppia ha iniziato fin da subito a frequentare i luoghi preferiti dall’alta società mondiale, venendo avvistata a Ibiza, Cannes e nella località sciistica austriaca di Zurs, oltre che in Gran Bretagna, dove Tatiana studiava all’American University di Londra.

Fonte: IPA

Durante gli anni del loro fidanzamento, Tatiana è diventata un punto di riferimento per Andrea, sostenendolo in ogni decisione e presenziando al suo fianco agli eventi più importanti della famiglia Grimaldi. Il 21 marzo 2013 è nato il loro primo figlio, Alexandre Andrea Stefano, soprannominato “Sacha”, al Portland Hospital di Londra e pochi mesi dopo, ad agosto, Andrea e Tatiana si sono sposati con una cerimonia civile al Palazzo di Monaco.

L’anno successivo, a febbraio, sono state celebrate le nozze con rito religioso dell’ereditiera colombiana e del nipote di Alberto II, sotto la neve nella piccola chiesa di Rougemont, vicino a Gstaad, un villaggio alpino svizzero, alla presenza di molte star e del jet-set internazionale. Nell’aprile 2015, a Londra, Tatiana ha dato alla luce la loro seconda figlia, una bambina di nome India e tre anni dopo è arrivato il terzo figlio, un maschietto di nome Maximilian Rainier.

Un po’ di glamour e tanta beneficenza

Incoraggiato dalla madre, dal 2004 Andrea ha iniziato a sostenere AMADE, un’associazione monegasca per l’infanzia, fondata nel 1963 da sua nonna, la Principessa Grace, e presieduta oggi dalla Principessa Carolina. Lavorando concretamente per l’associazione, ha trascorso diversi mesi dando lezioni ai bambini in Senegal, Togo e Niger e nell’agosto 2006, ha visitato le Filippine come ambasciatore ufficiale di AMADE e della Virlanie Foundation.

Durante il suo soggiorno, ha approfittato della presenza della stampa per denunciare pubblicamente gli effetti disastrosi sull’ambiente e sulla salute delle persone dei rifiuti tossici abbandonati dagli americani nelle loro basi militari. “Venendo sul posto, voglio ricordare agli americani che hanno un obbligo morale nei confronti dei filippini e che l’esercito americano deve assolutamente pulire questi due siti”, ha affermato Casiraghi.

Dal 2007 ha iniziato a patrocinare la Fondazione Motrice, dedicata alla ricerca e all’innovazione nel campo della paralisi cerebrale. Mentre insieme al fratello Pierre, ha sostenuto la regata di beneficenza “Sail four a Cause” a favore della Maison Notre Dame de Paix e del Monaco Collectif Humanitaire, impegnati ad aiutare i bambini in difficoltà dei Paesi sottosviluppati.

Fonte: IPA

Andrea e la moglie Tatiana hanno una vita molto riservata, ma negli ultimi mesi è trapelato in alcuni tabloid un loro trasferimento da Londra, dove hanno vissuto per molti anni, alla Svizzera, più precisamente a Saanen, una località montana vicina a Gstaad. Il nipote di Alberto II e l’ereditiera colombiana formano una coppia molto longeva per gli standard odierni e hanno scelto un Paese, la Svizzera, nel quale la discrezione è il punto di forza come lo è nelle loro vite, un posto perfetto dove poter crescere i tre figli.