Charlene di Monaco romantica in rosa. Ma Carolina sbaglia tutto

In occasione delle celebrazioni del ventesimo anniversario del regno del Principe Alberto di Monaco, Charlene era una visione in rosa

IPA Charlene di Monaco

Il Principe Alberto di Monaco ha festeggiato il ventesimo anniversario del suo regno con Charlene, e i loro due figli, Jacques e Gabriella: vestita con un abito rosa, la Principessa ha illuminato Place du Palais.

La famiglia era al gran completo: c’erano la Principessa Carolina di Monaco, Stefano e Francesco Casiraghi (i figli di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo), la principessa Alessandra di Hannover e il suo compagno Ben Sylvester Strautmann, Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi e il suo piccolo Balthazar Casiraghi-Rassam, così come Tatiana Santo Domingo e Maximilian Casiraghi.

Una grande riunione di famiglia in cui Charlene ha brillato. Ma non ha convinto del tutto il look di Carolina, con un abito che non rendeva giustizia sia al suo fisico e che all’impegno ufficiale.

Charlene di Monaco, l’abito rosa è un sogno

Un ricevimento elegante quello per celebrare i vent’anni del regno del Principe Alberto di Monaco, tra musica, sculture di ghiaccio e un’enorme torta di macaron rossi e bianchi – i colori del Principato di Monaco – offerti alla folla riunitasi per i festeggiamenti.

Ad aprire la sfilata è stata ovviamente Charlene di Monaco, che per l’occasione ha indossato un abito rosa di Oscar de la Renta senza maniche lungo fino alla caviglia, dalla silhouette fluida, con una scollatura non troppo profonda e una cinta sottile ton sur ton che metteva in evidenza il punto vita. Il punto forte dell’abito? L’orlo asimmetrico bordato di pizzo, che dava un tocco romantico al suo outfit.

IPA

La Principessa era elegantissima: per completare il look ha scelto un’acconciatura raccolta e delle semplici perle ai lobi, simbolo di raffinatezza intramontabile, e ai piedi delle slingback a punta bianche con tacco basso. Al suo fianco i figli Jacques e Gabriella indossavano abiti classici: un completo blu navy per il principino e un vestito bianco in pizzo per la sorella, perfettamente coordinati per l’occasione.

Un momento unico che ha visto la famiglia reale lasciarsi andare più volte a scambi di tenerezze in pubblico, tra baci affettuosi e abbracci. Toccanti poi le parole del Principe Alberto, che ha dichiarato alla folla: “Tutto ciò che faccio, ogni giorno, sia qui nelle arene internazionali, nella solitudine del mio ufficio o in mari lontani, lo faccio per voi”.

Carolina non convince: l’abito a balze è troppo corto

Mentre Charlotte Casiraghi è stata ammirata per il suo look black&white, elegantissimo nella sua semplicità e perfetto per l’occasione, lo stesso non si può certo dire per la madre Carolina, che ha sfoggiando un abito bianco a maniche lunghe e con gonna a balze, impreziosito da pizzo leggero e dettagli luccicanti nella parte superiore.

IPA

Gli orecchini di perle pendenti e la chioma lasciata al naturale completavano un look sobrio, che però non ha convinto del tutto: il vestito risultava troppo corto e non adatto all’occasione, senza dare il giusto risalto alla sua silhouette. Una caduta di stile inusuale per lei, che negli anni ci ha abituati a look chic e raffinati, oscurando in più di un’occasione anche la cognata Charlene.