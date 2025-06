Carolina di Monaco come una Regina alla cena di Stato. Charlene sparisce

Fonte: Getty Images Carolina di Monaco

Charlene e Alberto di Monaco hanno accolto nel Principato Emmanuel e Brigitte Macron lo scorso weekend. Ma la vera Regina è stata Carolina di Monaco. La sua sola presenza alla cena di Stato ha letteralmente fatto sparire la cognata.

Carolina di Monaco, divina in Chanel alla cena di Stato

Carolina di Monaco ha letteralmente rubato la scena alla padrona di casa, Charlene di Monaco, e alla sua ospite, Brigitte Macron, alla cena di Stato che il Principe Alberto ha organizzato in onore del Presidente francese e di sua moglie nella Sala del Trono del Palazzo, lo scorso 7 giugno.

Carolina infatti si è presentata con un look sfarzoso che la faceva sembrare una vera Regina, come se fosse lei “la Première Dame” della Rocca e non sua cognata Charlene.

Sua Altezza Reale di Hannover – questo il titolo che Carolina ha acquisito grazie al matrimonio con Ernst August di Hannover, ha indossato un look firmato Chanel, brand di cui sua figlia Charlotte Casiraghi è ambassador e a cui lei è legata fin da ragazza.

L’outfit è davvero maestoso e di rappresentanza. Carolina ha optato per una giacca semitrasparente, in tessuto traslucido dorato, decorata con paillettes che realizzavano un motivo simile all’emblema dei Grimaldi, completata da una gorgiera in tulle, un tipo di colletto plissettato, ispirato agli abiti dei Monarchi rinascimentali.

Una scelta di look non casuale quella di Carolina. Infatti, la gorgiera, un colletto bianco plissettato con gadroons, era molto in voga in Francia tra il XVI e il XVII quando diventa sproporzionalmente grande, per poi cadere in disuso sotto il regno di Luigi XIII.

La Principessa ha quindi voluto rendere omaggio alla storia francese durante la visita di Stato di Macron a Montecarlo. E nel contempo ha voluto sottolineare lo sfarzo del Principato con un abito opulente che non rispecchia il consueto stile di Carolina.

La sorella di Alberto lo ha reso ancora più prezioso con gli orecchini pendenti di diamanti, esaltati dai capelli raccolti, e un braccialetto tennis.

Carolina di Monaco mette in ombra Charlene e Brigitte Macron

Carolina è stata così la protagonista della cena di gala. La scelta particolare del suo look ha finito per mettere in ombra sia Charlene di Monaco sia Brigitte Macron, due delle donne più eleganti d’Europa.

La moglie di Alberto ha optato per un look total red, mentre Lady Macron per un outfit total white. Raffinate e bellissime come sempre, non sono comunque state all’altezza di Carolina che ha davvero sorpreso tutti, compreso Emmanuel Macron che le era seduto accanto. Così, mentre brindavano con una coppa di champagne e si scambiavano un sorriso, il Presidente è evidentemente affascinato dalla Principessa, dimostrando di grande confidenza con lei, tanto da posare la mano sul suo braccio.

Carolina di Monaco, il look più commentato della serata

La scelta di stile di Carolina ha fatto molto parlare. Appena le foto della serata sono state condivise sui social, moltissimi hanno commentato il look della sorella di Alberto.

C’è chi ha scritto: “La più chic, la più bella, la più distinta! ❤️”; “perfetta 👏sempre adeguata al ruolo ❤️”; “Sempre affascinante. Senza dubbio, sarà sempre un’icona 👏👏👏”; “La principessa più bella❤️”. E ancora: “Somiglia tantissimo a sua madre! Bellissima”, riferendosi a Grace Kelly. “Lei è una regina”; “Sempre divina Carolina!” e infine il titolo che più merita: “Carolina, la più bella del reame. Questo suo vestito è stupendo. È una vera principessa ♥️🥰”.

Per quanto anche gli abiti di Charlene e Brigitte hanno ricevuto molti complimenti, non hanno raggiunto l’apprezzamento ottenuto da Carolina.

In aggiornamento