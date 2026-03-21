Carolina di Monaco, il cappotto celeste è il capo di questa primavera

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Crolina di Monaco

Degna erede dell’eleganza della nonna Grace Kelly, Carolina di Monaco ha celebrato l’arrivo della primavera con un look perfetto: la Principessa, in occasione di un importante evento scientifico, ha puntato su un delicato cappotto celeste, che si annuncia già tra i must di stagione.

Il cappotto celeste di Carolina di Monaco

L’arrivo della primavera è il perfetto palcoscenico per look dal sapore romantico e delicato. Lo sa bene Carolina di Monaco, che, ospite di in simposio scientifico insieme a suo fratello Alberto, ha stupito tutti con un bellissimo cappotto celeste dal taglio sartoriale pulito e lineare.

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Il capo, caratterizzato da una struttura morbida ma ben definita, evidenzia rever ampi e una lunghezza sotto il ginocchio per slanciare la figura. La nuance, romantica e luminosa, si sposa benissimo con le tiepide temperature di marzo.

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Per completare il suo outfit, la Principessa ha scelto una camicia color avorio, semplice e chic, con pantaloni dritti grigi dal taglio classico. In quanto agli accessori, Carolina ha puntato su scarpe nere basse con finitura lucida e mini bag dalla texture metallizzata perfetta per il giorno.

Un look sobrio ed elegante, facilmente replicabile, che la Principessa ha valorizzato ulteriomente sfoggiando un paio di occhiali da vista con montatura scura.

L’evento scientifico con Alberto

Carolina ha sfoggiato l’impeccabile look primaverile in occasione di un importante evento scientifico che si è svolto presso il Museo Oceanografico di Monaco. La Principessa, in compagnia del fratello Alberto, ha inaugurato un simposio di tre giorni dedicato agli affreschi rinascimentali del Palazzo del Principe.

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Intitolato Immagini della sovranità rinascimentale, l’evento multidisciplinare ha riunito ricercatori, storici dell’arte e curatori provenienti dall’Italia, dalla Francia e da tutta Europa. Al centro del meeting, il contesto in cui gli affreschi furono realizzati, nonché il loro significato politico e simbolico e i metodi di conservazione e restauro impiegati per preservarli.

Se per l’evento Carolina ha scelto un outfit vivace e casual, Alberto ha invece preferito puntare su un look piuttosto formale: il Principe di Monaco ha indossato un abito blu dal taglio tradizionale, composto da giacca monopetto con due bottoni e cravatta a fondo scuro con righe diagonali sottili.

Lo stile di Carolina di Monaco

Carolina di Monaco è da sempre considerata una delle reali più eleganti del Vecchio Continente. Ambasciatrice di uno stile discreto e mai ostentato, la Principessa ha legato la sua immagine alla maison Chanel, e in particolar modo allo stilista Karl Lagerfeld, che l’ha vestita in diverse occasioni.

I suoi capi preferiti? Senza alcun dubbio modelli dal taglio sartoriale in colori piuttosto sobri, una linea adottata anche da sua figlia Charlotte. All’annuale serata di gala all’Opera de Monte-Carlo per la consegna dei Premi Prince Pierre, ad esempio, Carolina aveva scelto un completo nero giacca e pantalone, una rivisitazione del classico smoking maschile.

Per una cena di gala organizzata da Emmanuel Macron, invece, la Principessa di Monaco aveva rubato la scena a tutti i presenti scegliando un look da vera Regina: a renderlo così indimenticabile, era stata soprattutto la gorgiera in tulle, un tipo di colletto plissettato, ispirato agli abiti dei Monarchi rinascimentali.