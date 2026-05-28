Charlene di Monaco e Carolina si contendono Alberto: il confronto spietato

A poche ore di distanza, Charlene di Monaco e Carolina si alternano al fianco di Alberto, evitando di incrociarsi. Ma il confronto è spietato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Alberto e Charlene di Monaco

Alberto di Monaco conteso dalle due donne più importanti del Principato, sua sorella Carolina e sua moglie Charlene. A distanza di poche ore le Principesse lo hanno accompagnato a due eventi diversi, evitando accuratamente di incrociarsi. Infatti, dove c’era una, l’altra era assente e viceversa. Una strategia che mettono in campo spesso, per impedire che si creino inutili tensioni o imbarazzi.

Carolina e Charlene di Monaco, anche se a distanza, hanno alimentato la competizione che c’è tra loro sfoggiando due look estivi, dallo stile mediterraneo, adottando entrambe il colore azzurro, simbolo del mare. E per una ragione precisa. Gli outfit rivelano l’enorme differenza tra le due e il confronto non può che essere spietato.

Charlene di Monaco incanta con l’abito di Sara Roka

In occasione della 17ª edizione della Monaco Blue Initiative, tenutasi presso il Museo Oceanografico di Monaco, Charlene è apparsa al fianco di suo marito Alberto. Entrambi condividono la passione per lo sport e per il mare, con un’attenzione particolare alla protezione dell’ambiente.

Charlene e Alberto hanno annunciato una partnership tra le loro due fondazioni e sembravano entrambi molto felici e orgogliosi della operazione. Infatti, l’obiettivo del loro nuovo progetto è la tutela del mare attraverso lo sport. Questo impegno condiviso si concretizzerà presto nell’organizzazione di “The Crossing”, una regata tra Monaco e Calvi.

Charlene non ha mai sorriso così tanto in pubblico e si è persino concessa di abbracciare il marito. “Collegando lo sport alla tutela degli oceani, la mia Fondazione mira a ispirare impegno, promuovere la protezione del Mediterraneo e dimostrare che il successo umano e la responsabilità ambientale possono andare di pari passo”, ha affermato Charlene. Il Palazzo ha già confermato che “The Crossing” rappresenta solo l’inizio di una collaborazione destinata a durare nel tempo.

La Principessa ha voluto celebrare il momento anche attraverso il look, indossando i colori dell’oceano. Si è presentata infatti all’appuntamento con un abito bianco con stampe blu che ricordano le ceramiche del Sud, firmato Sara Roka. Un perfetto stile mediterraneo, ispirato ai look di Grace Kelly.

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Charlene ha completato il suo outfit con una collana di perle, una borsa Dior e le slingback bianche di Gianvito Rossi che ormai è diventato il brand di calzature preferito da tutte le teste coronate.

Carolina di Monaco, essenziale col tailleur azzurro

Poche ore dopo, Alberto di Monaco si è recato al Grimaldi Forum per assistere alla proiezione del documentario di Yann-Antony Noghès, The Rock of Champions, che celebra gli atleti del Principato.

Questa volta però Charlene è rimasta a casa e accanto ad Alberto è comparsa sua sorella Carolina di Monaco. Anche lei, come la cognata, ha scelto di vestirsi di azzurro ma ha preferito uno stile essenziale. Carolina infatti ha indossato un tailleur pantaloni con giacca monopetto, che ha abbinato a una camicia bianca, e a dei sandali neri.

Alla proiezione erano presenti anche il figlio di Carolina, Pierre Casiraghi con sua moglie Beatrice Borromeo che indossava un abito bianco. La coppia ha portato con sé i due figli più grandi, Stefano e Francesco, mentre la piccola Bianca è rimasta a casa.