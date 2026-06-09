Charlene di Monaco, la prima volta di Kimi Antonelli con una Principessa

Kimi Antonelli posa al gala con Alberto e Charlene di Monaco, bellissima in Dolce & Gabbana, e si riscatta dalla gaffe

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kimi Antonelli e Charlene di Monaco

Kimi Antonelli è l’uomo del momento e ha provato anche l’ebrezza di stare accanto a una Principessa, Charlene di Monaco.

Il Gran Premio di Montecarlo ha segnato la quinta vittoria di Kimi Antonelli in F1, ma gli ha regalato anche la possibilità di incontrare Alberto e Charlene di Monaco che, non solo lo hanno premiato, ma hanno posato con lui durante il gala con il quale si è concluso il weekend dedicato ai motori.

Charlene di Monaco, l’imbarazzo di Kimi Antonelli

Non è facile a 20 anni relazionarsi con una Principessa, specialmente se è famosa in tutto il mondo e per giunta tifosa di Charles Leclerc, come Charlene di Monaco. Dunque, è comprensibile qualche tentennamento da parte di Kimi Antonelli. Persino Sinner, lo scorso anno a Wimbledon, ha dovuto chiedere come comportarsi davanti a Kate Middleton.

Così, non è passato inosservato l’innocente gaffe di Antonelli al momento della premiazione, quando si è dimenticato di salutare il Principe Alberto e la Principessa Charlene.

Charlene di Monaco, la foto con Kimi Antonelli

Il pilota della Mercedes ha rimediato al momento imbarazzante poche ore dopo. Infatti, Charlene e Alberto hanno concluso il fine settimana con una serata di gala nella leggendaria Salle des Étoiles del Monte Carlo Sporting dove l’ospite d’onore è stato ovviamente il vincitore del Gran Premio di Montecarlo.

Alla cena erano presenti altre celebrità, come l’immancabile Victoria Silvstedt che è di casa a Monaco, e molti esponenti di famiglie nobiliari. Quindi, oltre ai padroni di casa, c’erano Alexandra di Hannover col fidanzato Ben-Sylvester Strautmann e Louis e Marie Louis. Tra gli ospiti hanno brillato le sorelle Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie, che ha ufficializzato la sua relazione con Jordan Bardella, accompagnate dai genitori Carlo e Camilla.

Durante la festa Kimi Antonelli, senza mamma Veronica, ha avuto l’opportunità di scattare alcune foto ufficiali con Alberto e Charlene. Il pilota italiano è apparso sorridente e piuttosto a suo agio, malgrado fosse la prima volta al cospetto della coppia principesca che naturalmente ha accolto con calore il vincitore del GP di Montecarlo, anche se forse avrebbero preferito festeggiare qualcun altro.

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Infatti, soprattutto Charlene è una grande ammiratrice di Charles Leclerc. Lei e il pilota della Ferrari sono molto amici e non lo hanno mai nascosto. Anche prima della gara la Principessa col marito è andato a salutarlo in pista. Ma questa edizione è stata particolarmente sfortunata per lui, dato che è andato a sbattere contro un muro e all’incidente sono seguite non poche polemiche.

Charlene di Monaco in Dolce & Gabbana

Per quanto riguarda invece il look di Charlene. La Principessa ha forse voluto celebrare la vittoria di un pilota italiano, indossando Dolce & Gabbana.

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La moglie di Alberto si è presentata al gala con una camicia bianca, decorata da cristalli, e un paio di pantaloni neri da smoking, firmati dagli stilisti siciliani. Era superba, come d’altro canto magnifici sono stati gli abiti sfoggiati nel weekend, da quello rosso Ferrari a quello bianco da dea.