Per fare dispetto a mamma Victoria e papà David, Brooklyn Beckham è disposto persino a modificare la data del proprio anniversario di matrimonio

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IPA Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Un figlio può arrivare a tutto pur di indispettire i genitori, ma Brooklyn Beckham sta notevolmente alzando l’asticella. Dopo aver accusato mamma e papà di averlo sfruttato per affari e aver rinnegato l’intera famiglia, il primogenito di casa Beckham ribadisce la scelta di escludere David e Victoria dal suo matrimonio. Lo ha fatto spostando la data di anniversario, così da farla coincidere con un momento da cui i genitori furono assenti. La moglie Nicola Peltz, che con la suocera non vanta rapporti idilliaci, è più che d’accordo.

Il nuovo anniversario di Brooklyn e Nicola

“Buon anniversario Nicola, non so dirti quando ti amo. Sei la mia migliore amica e ti amo più della stessa vita. Sono così fortunato di poterti chiamare mia moglie. Sei la mia principessa e prometto che ti proteggerò sempre”: lo ha scritto su Instagram Brooklyn Beckham. Niente di strano, un giovane marito innamorato che celebra pubblicamente l’anniversario di nozze.

Il punto è che il post risale ad agosto, ma il matrimonio di Brooklyn e Nicola Peltz si è celebrato nell’aprile del 2022. Una svista? Niente affatto. Si tratta di una decisione presa non per amore della coppia quanto per odio della famiglia d’origine. L’anniversario a cui si riferisce Beckham è quello del rinnovo dei voti, avvenuto nell’agosto del 2024, alla sola presenza degli amici più stretti e dei famigliari della sposa.

Il giorno del sì dovrebbe essere quello più bello, ma per Brooklyn e Nicola, al contrario, è “qualcosa da non ricordare”. Il secondo matrimonio, quello non ufficiale, sì che, rivela una fonte loro vicina, “porta con sé tanti bei ricordi”. Per questo motivo, hanno deciso di considerarlo l’evento da celebrare, nel privato e pubblicamente. Si tratta infatti della prima volta che Nicola dedica un post all’anniversario, in precedenza non aveva mai ricordato quel funesto giorno d’aprile in cui, confermano i presenti, “scoppiò in lacrime” e non di gioia.

Il matrimonio segreto senza i Beckham

È strano che una coppia scelga di rinnovare le proprie promesse ad appena 3 anni dal primo sì. In realtà, quello di Brooklyn e Nicola è stato un vero e proprio secondo matrimonio. La sposa indossava l’abito bianco che fu della mamma, lo sposo era in smoking. C’erano i fiori, la musica, numerosi invitati e il fotografo ufficiale. Insomma, i piccioncini hanno scelto di rivivere a modo loro il giorno che gli fu rovinato, dicono loro, da David e Victoria Beckham.

Alla seconda cerimonia i genitori dello sposo non furono invitati, così come allo stesso modo furono esclusi i fratelli. A casa Beckham non arrivò neppure l’invito. Si dice che i genitori abbiano scoperto delle seconde nozze del figlio soltanto giorni dopo, leggendolo sul giornale.

Le nozze restano un terreno di scontro

Fu proprio nel corso del primo, sfarzozissimo, matrimonio che i rapporti tra Brooklyn Beckham e i genitori si deteriorarono irrimediabilmente. La colpa pare sia stata dell’esibizionismo di Victoria, che rubò la scena durante il primo ballo degli sposi con una coreografia definita dal figlio “del tutto inappropriata”. Da allora il primogenito non ha mai più fatto ritorno a casa, nonostante i numerosi tentativi ad opera dei fratelli minori.