Brooklyn Beckham, Victoria e Marc Anthony

Tra i numerosi, seppur fumosi, motivi che Brooklyn Bechkam ha presentando nell’annunciare la rottura dei rapporti con la famiglia c’è il ballo inappropriato che la madre avrebbe tenuto nel giorno del suo matrimonio con Nicola Peltz. Il primogenito di Victoria e David ha accusato la mamma di aver sabotato la prima danza tra i neosposi, rubando la scena con movenze che ben poco si addicono a una suocera. A raccontare la sua versione di quel momento arriva Marc Anthony, la star della musica ingaggiata per il matrimonio, amico di lunga data dei Beckham.

Marc Anthony dice la sua sul matrimonio di Brooklyn

A esibirsi al matrimonio di Brooklyn Bekcham e Nicola Peltz c’era una star internazionale: il cantante portoricano Marc Anthony, nonché ex fidanzato di Jennifer Lopez. Anthony è amico intimo e di lunga data dei Beckham. È padrino del terzogenito Cruz, mentre David è stato suo testimone alle nozze con la modella Nadia Ferreira nel 2023. Cruz e David erano al fianco di Anthony anche quando il cantante ricevette la propria stella sulla prestigiosa Hollywood Walf of Fame. Non stupisce dunque che il divo della musica latina abbia scelto di omaggiare gli amici con qualche brano durante il matrimonio del loro figlio maggiore.

E di certo Anthony non si aspettava che la sua performance avrebbe fatto da cornice a uno dei drammi familiari più intensi degli ultimi anni. Intervistato da Hollywood Reporter sulla questione, il cantante è stato schivo: “Non ho nulla da dire su ciò che sta succedendo. Sono una famiglia meravigliosa. Li conosco da prima che nascessero i bambini. Sono il padrino di Cruz. Ho una relazione stretta con tutti loro. Ma non ho nulla da dire su quel che accadde quel giorno”.

Proprio nulla no, seppur senza rivelare alcun dettaglio, Anthony si schiera nettamente con David e Victoria Beckham. “È davvero triste il modo in cui la cosa si sta svolgendo, ma ciò che viene raccontato non è la verità”. E considerato che, al momento, l’unico ad aver raccontato qualcosa è il figliol fuggitivo Brooklyn, è evidente che il cantante voglia far passare il messaggio che il ragazzo sta mentendo e che Victoria non ha fatto nulla di male.

Il ballo proibito di Victoria Beckham

Su Instagram, Brooklyn Beckham ha scritto: “Mia madre ha rovinato il primo ballo con mia moglie. […] Di fronte ai nostri 500 invitati, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco, dove secondo i programmi si sarebbe dovuto tenere il nostro primo ballo romantico. Invece lì mi aspettava mia madre. […] Ha ballato in modo decisamente inappropriato di fronte a tutti. Non mi sono mai sentito più a disagio e umiliato in vita mia”.

Il dj del matrimonio spiegò che “non c’è stato nessun ballo sensuale, nessuna tutina in latex stile Cat Woman, nessuna mossa alla Spice Girls”. Inappropriato, secondo il dj, fu il momento in cui Victoria scelse di salire sul palco, ovvero quando Marc Anthony chiamò al centro “la donna più bella della sala… Victoria Beckham”. La scenetta pare abbia fatto scoppiare in lacrime la sposa che, correndo affranta, lasciò la sala sconsolata.