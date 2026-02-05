Brooklyn Beckham, l’ultimo affronto a papà David: “Voleva che sparisse”

IPA Brooklyn Beckham

La faida in casa Beckham continua, e Brooklyn ha scelto di rimuovere un omaggio al papà: quel tatuaggio che aveva dedicato a lui, e che ora è stato coperto, cancellando così il passato. O forse no? Questo è l’ennesimo affronto rivolto alla sua famiglia, dopo la dichiarazione su Instagram: per il momento, David e Victoria sono stati estremamente cauti e non si sono fatti trascinare dalla polemica pubblica. Ma Brooklyn sta continuando – anche abbastanza imperterrito – a sferrare degli attacchi contro il papà e la mamma.

Brooklyn Beckham rimuove il tatuaggio dedicato a papà David

“Voleva che sparisse”, questa è la rivelazione di una fonte vicina a Brooklyn Beckham sul tatuaggio rimosso con un trattamento laser. Non era un tattoo qualsiasi: un omaggio al papà, David Beckham, con cui i rapporti oggi sono ai minimi storici. E in effetti la stampa ha letto questa scelta come l’ennesimo affronto alla sua famiglia, quasi un insulto: a ottenere le foto esclusive è stato il Sun. Il tatuaggio dell’ancora di Brooklyn un tempo recava la scritta “papà” in maiuscolo, al centro.

Oggi non rimane molto di quella parola, in tutti i sensi possibili: la scritta è stata coperta da una stella marina e due salvagenti. A confermare ulteriormente la volontà di Brooklyn di rimuovere persino la parola “papà” dal suo corpo è stata una fonte: “C’è così tanto dolore e sofferenza sul suo fianco che non sarebbe sincero tenere un simile tributo sul suo corpo. Vedere Brooklyn coprire il tatuaggio di Victoria, e ora anche quello che aveva per suo padre, farà male. Sembra molto crudele e aggiungerà sale alle ferite”.

Il tatuaggio di David Beckham per Brooklyn: “Buster”

Era il 2015 quando David Beckham aveva svelato il nuovo tatuaggio. Neo 40enne allora, aveva spiegato il suo profondo valore: “Ho sempre chiamato Brooklyn ‘Buster’ dal giorno in cui è nato”. Ormai è passato diverso tempo dai loro video su Instagram, dove Brooklyn aveva prima di tutto tentato la strada della cucina (attirandosi non poche critiche, soprattutto da noi italiani). Il loro rapporto si è inevitabilmente deteriorato negli anni, e tutto è iniziato prima del matrimonio di Brooklyn con Nicola Peltz.

Proprio il padre della Peltz ha consigliato alla figlia e al genero di stare lontani dalla stampa. “Mia figlia e i Beckham rappresentano tutta un’altra storia, e non è il caso di parlarne qui oggi. Ma vi dico che mia figlia è fantastica, mio ​​genero Brooklyn è fantastico e mi auguro abbiano un lungo e felice matrimonio insieme”. Parole piene di supporto per la coppia, non di certo le stesse che oggi David e Victoria Beckham userebbero per descrivere una situazione ai limiti del surreale, dopo la dichiarazione “bomba” del primogenito. “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, sto facendo valere i miei diritti per la prima volta nella mia vita. Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla stampa riguardo alla nostra famiglia”, un duro attacco che ha coinvolto nella faida anche i fratelli e la sorella Harper.