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IPA Brooklyn Bekcham e Nicola Peltz, docuserie in trattativa

Mesi di tensioni, di accuse a distanza, silenzi e indiscrezioni, e ora l’intera vicenda potrebbe giungere in TV. Parliamo della faida famigliare in casa Beckham che, di fatto, potrebbe essere raccontata per intero da una delle due parti in causa: Brooklyn Beckham. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto, che potrebbe raggiungere una platea gigantesca, tra fan e non, come accaduto con il documentario evento di Harry e Meghan Markle.

Brooklyn Beckham racconta la sua storia

La famiglia Beckham è al centro del gossip internazionale a causa dell’allontanamento di Brooklyn Beckham. Questi ha infatti scelto di distanziarsi dai suoi genitori, considerando il trattamento riservato a sua moglie Nicola Peltz.

Il rapporto con i genitori si sarebbe incrinato progressivamente e, tra frecciate social, assenze pesanti e dichiarazioni pubbliche molto pesanti, si è raggiunti un punto di non ritorno. Sguardo rivolto soprattutto su Victoria Beckham, ritrovatasi rapidamente sottoposta al giudizio dei social.

Brooklyn ha parlato in maniera chiara di un passato difficile in casa, dov’era sottoposto a pressioni e controllo. La sua famiglia ha invece optato per un approccio decisamente più cauto, evitando di diffondere fin troppi dettagli.

In questo scenario, Nicola Peltz rappresenta la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tutto lascia pensare, infatti, che tale malessere fosse già insito da tempo in Brooklyn. La vicinanza di sua moglie gli avrebbe soltanto dato la forza di reagire.

Una docuserie contro i Beckham

Nulla è stato firmato ma sarebbero in corso delle trattative per spingere Brooklyn e Nicola a sedersi con una troupe e registrare una docuserie. Avrebbero dunque la chance di raccontare la loro versione dei fatti a 360° e senza interruzioni.

Il progetto è in fase di sviluppo e, dunque, non è detto veda mai la luce. Sappiamo però che potrebbe ruotare intorno alla vita della coppia, tra normale quotidianità e progetti futuri. Spazio però anche alla faida con papà David e mamma Victoria, anche perché l’obiettivo sarebbe quello di svelarsi senza filtri al pubblico.

È chiaro come l’elemento chiave della narrazione sarà il retroscena mai chiarito sul rapporto con i Beckham ma, al tempo stesso, Brooklyn vorrebbe sfruttare questa serie come trampolino personale.

Il futuro della famiglia

Così come accaduto con Harry, la scelta di realizzare una docuserie potrebbe segnare un solco molto profondo nel rapporto con la sua famiglia. Lanciare accuse in maniera pubblica è ben altra cosa rispetto al parlarne privatamente. Difficile tornare indietro ma, di fatto, il suo allontanamento prolungato evidenzia la sua decisione nel voler uscire da certe dinamiche.

Si prevede, dunque, una risposta da parte dei suoi genitori, con degli equilibri già precari che andrebbero distruggendosi. I tabloid inglesi riportano di trattative in stato avanzato, al punto da poter svelare che la piattaforma scelta sarebbe Hulu, disponibile su Disney+. Non il primo tentativo di convincere i due a parlare ma, dopo svariate interviste molto ricche rifiutate, l’idea di un progetto seriale pare abbia fatto centro.