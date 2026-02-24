Brooklyn Beckham, il video contro Nicola Peltz piace al fratello Romeo: “Il problema in famiglia è lei”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Romeo Beckham e Nicola Peltz

Negli ultimi mesi il rapporto tra Brooklyn Beckham e i suoi celebri genitori, David e Victoria Beckham, sembra essersi trasformato in una delle saghe familiari più osservate del mondo dello showbiz. Tra assenze “casuali” ad eventi di famiglia, messaggi social interpretati dai fan e silenzi che pesano più di mille dichiarazioni, la distanza appare sempre più evidente. Al centro dei rumors del momento, ancora una volta, c’è la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, spesso indicata come possibile motivo delle tensioni familiari.

L’ultimo elemento ad accendere gli animi è stato un video pubblicato da un influencer che ha scaricato, senza troppi complimenti, gran parte delle responsabilità della faida familiare dei Beckham proprio su Nicola, raccogliendo l’approvazione nientemeno che di Romeo Beckham.

Romeo Beckham, il gesto che riaccende le tensioni tra Brooklyn e i genitori

Prosegue non senza colpi di scena una delle faide familiari più seguite degli ultimi anni: quella della famiglia Beckham e, in particolare, quella che vede contrapposti David e Victoria Beckham al figlio Brooklyn e alla moglie di lui, Nicola Peltz.

E se è vero che nelle famiglie celebri basta un dettaglio minuscolo per farne un caso mediatico, ecco che quando si tratta dei Beckham ogni gesto diventa immediatamente materia da gossip globale. L’ultimo episodio nasce da un semplice like, ma che ha riacceso i riflettori su una tensione familiare che da tempo incuriosisce tutti.

Romeo Beckham, secondogenito di David e Victoria, ha messo un “mi piace” ad un video social in cui si insinuava che il vero problema nella famiglia Beckham sarebbe proprio Nicola Peltz, moglie del fratello maggiore Brooklyn. Il video, pubblicato dall’influencer Ash Cantley, è di quelli che non passano di certo inosservati, specie per le dichiarazioni che vengono fatte: “Victoria e David stanno cercando di salvare il loro figlio” direbbe l’influencer nel video aggiungendo che è la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, “il problema” e a riportarlo sarebbe il noto quotidiano The Sun.

Il like di Romeo Beckham al video, che potrebbe sembrare apparentemente innocuo, avrebbe invece scatenato ancora di più i fan e molti lo hanno interpretato come una conferma delle indiscrezioni che da mesi raccontano di un rapporto teso tra Brooklyn e i genitori con il primogenito dei Beckham sempre più isolato per “colpa” proprio della moglie.

Nicola Peltz al centro delle tensioni dei Beckham: cosa dice il video

L’episodio del video contro Nicola Peltz aumenterebbe così le tensioni già presenti nella famiglia Beckham anche perché ormai da mesi si notano presenze mancate agli eventi di famiglia, post non condivisi, messaggi affettuosi rimasti senza risposta pubblica fino ad arrivare alla decisione di Brooklyn di mettere di mezzo persino l’avvocato per impedire ai genitori di parlare pubblicamente di lui allontanando qualsiasi riconciliazione.

In questo scenario Nicola Peltz è spesso diventata la figura su cui si concentrano supposizioni e sospetti, dipinta da alcuni come l’elemento divisivo, da altri come la moglie semplicemente protettiva nei confronti del marito.

Nella clip pubblicata dall’influencer Ash si sente dire ai follower: “Il problema è Nicola. Victoria e David stanno cercando di salvare loro figlio, credo che Nicola lo abbia costretto a fare questa affermazione” mentre Romeo avrebbe già da tempo preso posizione al fianco dei genitori.

La verità, come spesso accade, resta probabilmente molto più complessa di quanto suggeriscano i social dove anche i dettagli simbolici diventano parte del racconto. E mentre Romeo si fa tatuare sulla nuca la parola “famiglia”, Brooklyn avrebbe cancellato o coperto i tatuaggi dedicati a mamma e papà. Persino Harper ha provato ad appianare le cose, pubblicando il giorno di San Valentino una serie di foto sui social con la scritta “Buon San Valentino ai migliori fratelli maggiori che ci sono al mondo” venendo completamente ignorata da Brooklyn.

Cosa succederà ora dopo questo ennesimo episodio? Di sicuro la famiglia Beckham continua a rimanere un’osservata speciale.