Guerra in casa Beckham, Brooklyn ancora contro i genitori David e Victoria: “Parlatemi solo tramite avvocati”

Il clima tra Victoria e David Beckham e il figlio Brooklyn è sempre più teso: il ragazzo vuole chiudere in modo definitivo ogni rapporto con i parenti

Non si placano le tensioni in casa Beckham: il figlio maggiore Brooklyn ha chiesto ai genitori David e Victoria di contattarlo solo tramite i loro avvocati. Il ventiseienne, insieme alla moglie Nicola Peltz, già da qualche settimana ha bloccato sia i genitori che i fratelli Romeo e Cruz sui social media. Ma pare che Brooklyn voglia chiudere in modo definitivo ogni rapporto, impedendo ai parenti di avere informazioni sulla sua vita.

Brooklyn Beckham, la rottura definitiva con i genitori

Solo poche settimane fa, David e Victoria Beckham erano stati bloccati sui social dal figlio Brooklyn, come aveva spiegato Cruz, il terzogenito della coppia: “Mia madre e mio padre non smetterebbero mai di seguire il loro figlio… Chiariamo le cose. Si sono svegliati e si sono ritrovati bloccati… Proprio come me”, aveva scritto su Instagram.

I motivi di questo gesto fino a ora erano rimasti avvolti nel mistero, ma adesso pare che la situazione sia precipitata dopo che il giovane ha saputo di presunte riunioni di famiglia nel corso delle quali sarebbe stato insinuato che si farebbe manipolare dalla moglie Nicola Peltz. A diffondere la notizia è stato il Daily Mail: secondo il portale Brooklyn Beckham avrebbe intimato i genitori di rivolgersi a lui solo tramite i suoi legali già la scorsa estate, dopo aver scoperto che i suoi familiari parlavano male della moglie, accusandola di tenerlo in ostaggio e di imporre il suo controllo su di lui.

Il ragazzo avrebbe anche chiesto di non fare dichiarazioni pubbliche su di lui né commentare aspetti della sua vita personale. Accuse pesanti che sarebbero arrivate anche alla richiesta di non taggarlo sui social, dopo un like della madre Victoria a un video in cui Brooklyn cucinava. Dopo questo like il ragazzo avrebbe deciso di bloccare tutti tranne i nonni. Una fonte vicino al figlio di David e Victoria ha raccontato al The Sun: “Ha avuto la sensazione che i suoi genitori continuassero a ignorare la sua richiesta di risolvere i loro problemi privatamente. Continuavano a taggarlo sui social anziché contattarlo in privato”.

Secondo il Daily Mail la situazione però sarebbe più complessa di così: pare che tramite questa mossa Brooklyn abbia voluto mettere in chiaro di non essere più un Beckham, ma di voler far parte solo del “clan” Peltz, che (pare) starebbe mantenendo finanziariamente la coppia.

Perché Brooklyn Beckham ha litigato con i genitori David e Victoria

Stando a quanto riportato da media britannici tutto partirebbe dai pessimi rapporti tra Victoria Beckham e la nuora. Le due donne non si sarebbero mai sopportate e tutto sarebbe peggiorato con le nozze avvenute nel 2022. Nicola Peltz, in un tentativo di sciogliere il gelo tra loro, avrebbe chiesto a Victoria di crearle l’abito da sposa, ma l’ex Spice Girl si sarebbe rifiutata.

Quando questa vicenda è diventata di dominio pubblico, Victoria è stata additata dai media come colei che voleva rovinare il matrimonio del figlio. Secondo The Sun, Victoria e David Beckham sarebbero “sconcertati e devastati, non c’è malizia da parte loro, solo preoccupazione per il loro figlio”.

