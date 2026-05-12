Victoria Beckham, il lato inedito sui figli e il riferimento a Brooklyn: “Devono impegnarsi nella vita”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Victoria Beckham

Siamo sempre stati abituati a vedere Victoria Beckham come una donna forte, indipendente e intraprendente. Dal successo globale con le Spice Girls a quello come stilista di moda, Victoria ha sempre saputo distinguersi per carattere ed eleganza. Eppure c’è un lato di lei che forse non tutti conoscono e che, con il tempo, sta emergendo sempre di più, ovvero quello nei panni di mamma.

L’ex Posh Spice in realtà non ha mai nascosto di essere una madre esigente: dietro l’immagine impeccabile costruita negli anni tra passerelle, copertine e red carpet, Victoria ha sempre raccontato di aver messo la famiglia al centro di tutto e oggi, mentre la tensione con il primogenito Brooklyn continua a far parlare il mondo del gossip, le sue parole sull’educazione dei figli tornano sotto i riflettori.

Victoria Beckham, la regola familiare e il pensiero di Brooklyn

Negli ultimi mesi la famiglia Beckham è finita al centro di un vero terremoto mediatico: ormai tutti sanno di quanto accaduto tra David Beckham, sua moglie Victoria e il loro primogenito Brooklyn che, da quando ha sposato Nicola Peltz dal 2022, avrebbe preso le distanze dai genitori dopo una lunga serie di incomprensioni familiari e accuse reciproche. A pesare sarebbero stati soprattutto i rapporti complicati tra Nicola e la famiglia Beckham, tensioni che da anni alimentano indiscrezioni e retroscena.

In questo clima delicato, Victoria avrebbe scelto di mantenere un profilo più basso rispetto al passato e si sarebbe limitata a rilasciare dichiarazioni misurate ed eleganti, senza lanciare frecciate particolari. Né repliche dirette, né attacchi pubblici, solo una convinzione che continua a ripetere anche privatamente: i figli devono avere il diritto di sbagliare, suggerendo implicitamente di essere consapevole degli errori commessi da suo figlio Brooklyn.

Un concetto condiviso anche da David Beckham, che recentemente ha parlato apertamente del tema spiegando che i ragazzi “fanno errori” ed è proprio così che imparano a crescere. Ora però Victoria è tornata a parlare dell’educazione dei suoi 4 figli durante il podcast Aspire with Emma Grede dove ha rivelato una regola ferrea che domina la vita familiare dei Beckham: la sera ci si riunisce tutti per cena alle 18 in punto, un momento di condivisione per ritagliarsi uno spazio reale di confronto e ascolto nelle loro frenetiche vite, perché, come ha dichiarato la stilista, “Comunicare in famiglia è fondamentale. Ci riuniamo per parlare di quello che è successo durante il giorno”, ovviamente lasciando da parte smartphone e notifiche.

Victoria Beckham sull’educazione dei figli

Per anni i Beckham sono stati considerati il simbolo della famiglia perfetta sempre uniti nelle apparizioni pubbliche, elegantissimi, attentissimi alla comunicazione e all’immagine. Victoria, soprattutto, ha costruito attorno alla famiglia un equilibrio quasi impeccabile: disciplina, ambizione e senso estetico sono diventati parte integrante della famiglia.

Ma dietro quella perfezione patinata all’improvviso qualcosa sembra essersi incrinato: Brooklyn ha accusato i genitori di essere troppo controllanti e ossessionati dall’immagine pubblica della famiglia e, secondo alcune ricostruzioni, il rapporto si sarebbe deteriorato progressivamente fino alla rottura definitiva.

Eppure chi conosce Victoria racconta una donna molto diversa dalla figura fredda spesso dipinta dai tabloid. Maniacale sul lavoro, sì, ma anche profondamente legata ai figli, sempre presente nei momenti importanti delle loro vite, capace di lasciare da parte gli impegni professionali per seguirli da vicino. Non a caso, anche nei periodi più intensi della sua carriera nella moda, ha continuato a definire la maternità il suo “ruolo più importante”.

La vera sfida, però, è proprio nel saper educare i figli fin da piccoli e, allo stesso tempo, accettare che da adulti prendano strade diverse dalle proprie aspettative. Nel podcast Victoria ha infatti dichiarato: “Il nostro obiettivo è crescerli come persone educate, gentili e capaci di impegnarsi davvero nella vita. Vogliamo che diventino grandi lavoratori e brave persone” ha detto infatti, aggiungendo: “Parte del mio ruolo è aiutarli a capire quale sia il loro scopo nella vita”.

Nel frattempo il pubblico continua a seguire con curiosità ogni segnale proveniente dalla famiglia Beckham per capire se e quando ci sarà una possibile riconciliazione con il figlio Brooklyn.