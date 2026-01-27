Victoria Beckham, l’onorificenza a Parigi: le parole per i figli dopo l’attacco di Brooklyn

IPA Victoria Beckham

I Beckham, dopo l’attacco di Brooklyn, fanno quello che sanno fare meglio: rimanere compatti. Victoria Beckham ha ricevuto l’onorificenza a Parigi di “Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere”: al suo fianco la famiglia al completo, tranne Brooklyn, il figlio che si è ormai ribellato ai suoi genitori. Durante il discorso, non ha perso l’occasione di ringraziare la sua famiglia e i figli per aver sempre creduto nella sua visione.

Victoria Beckham riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere

Riflettori puntati su Parigi: la Capitale francese è al centro dell’attenzione, dal momento in cui si sta svolgendo la Settimana della Moda. Immancabili i Beckham “quasi” al completo dopo le dichiarazioni di Brooklyn: Victoria si è recata a Parigi anche per la cerimonia in cui è stata nominata Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese.

IPA

La cerimonia, definita piuttosto “intima”, si è tenuta al Ministero della Cultura: in passato hanno ricevuto questo attestato di stima anche George Clooney e Jude Law, per la loro “notevole influenza internazionale” e più in generale per il contributo alla promozione delle arti. Con un look total black (davvero mozzafiato), Victoria è stata accompagnata dalla famiglia al completo: David Beckham, elegantissimo nel suo completo sartoriale, ha sostenuto la moglie, sempre al suo fianco.

“Questo non è il risultato di una sola persona”, ha detto la Beckham nel suo discorso di ringraziamento, in cui ha citato i figli “per aver sempre creduto nella mia visione“, e il marito David Beckham, con cui condivide la sua vita da ben ventisei anni, e “per aver notato la mia passione per questa attività e la mia determinazione nel costruire qualcosa di cui entrambi potessimo essere davvero orgogliosi”. Anche su Instagram si è spesa in complimenti per loro: “Grazie anche ai partner commerciali che hanno creduto in me, alla mia famiglia e in particolare a David, mio ​​marito e investitore originale. Non potrei essere più grata, siete tutto per me”.

La frecciata sulla “gratitudine”: Brooklyn assente

Analizzando il post su Instagram di Victoria Beckham, c’è una parola che salta all’occhio: la “Posh Spice” si è detta grata del supporto che ha ricevuto nella sua vita. E nell’ultima settimana sappiamo bene che i media si sono interrogati sulla presunta “ingratitudine” del figlio Brooklyn, dopo l’attacco ai genitori sui social, da cui ha preso ufficialmente le distanze.

Al momento, la Beckham non ha voluto commentare quanto accaduto (secondo le indiscrezioni sarebbe “devastata”); David, invece, è stato molto più indulgente, dichiarando che “ai figli è concesso di sbagliare”. Al fianco di Victoria, per la cerimonia, c’erano proprio tutti: David, la figlia Harper (in nero come la mamma, e lei potrebbe essere il futuro dei Beckham), i figli Cruz e Romeo con le rispettive fidanzate. Naturalmente, il grande assente è stato Brooklyn (e la moglie Nicola Peltz). Romeo ha anche sfilato durante la Settimana della Moda di Parigi. E il quadro è chiaro: i Beckham fanno i Beckham. E Brooklyn rimane a guardare.