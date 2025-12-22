Beckham bloccati dal figlio Brooklyn, Victoria disperata. Scatta l’operazione salva Natale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Natale tutt’altro che sereno per la famiglia Beckham. Nell’ultimo periodo la tensione tra David e Victoria e il figlio maggiore Brooklyn è cresciuta a dismisura, tanto che il ragazzo è addirittura arrivato a bloccare sui social i suoi genitori e fratelli. La stilista britannica sta così affrontando uno dei periodi più importanti dell’anno con il cuore diviso, combattuta tra il desiderio di mantenere intatto lo spirito familiare e la dolorosa realtà di un rapporto teso con il suo primogenito.

Perché David e Victoria Beckham hanno litigato con il figlio Brooklyn

A pochi giorni dal 25 dicembre, David e Victoria Beckham hanno smesso di seguire il figlio Brooklyn Beckham sui social e viceversa. In realtà, come spiegato dal terzogenito Cruz, è stato il fratello maggiore a bloccare i genitori e i fratelli. I motivi restano avvolti nel mistero. Da mesi ormai si vocifera di questa faida familiare che ha conquistato la cronaca rosa internazionale.

Le tensioni sono iniziate dopo il matrimonio di Brooklyn con Nicola Peltz, attrice e figlia dell’imprenditore miliardario Nelson Pelt, nel 2022, quando sono sorte divergenze tra l’allora fidanzata di Brooklyn e Victoria riguardo all’abito da sposa e ai preparativi delle nozze.

Da allora, il figlio maggiore dei Beckham è stato assente da diversi eventi familiari chiave, tra cui il cinquantesimo compleanno del padre lo scorso maggio e la première della docuserie di Vic su Netflix lo scorso ottobre. I diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente ma la frattura è più profonda che mai. E la testimonianza di Cruz è chiara e diretta. Un’incomprensione dietro l’altra hanno inevitabilmente rovinato il rapporto.

Il Natale più difficile per David e Victoria Beckham

Stando alle ultime indiscrezioni, Victoria Beckham avrebbe invitato Brooklyn e Nicola a trascorrere il Natale insieme, come da tradizione nelle Cotswolds. Ma il primogenito dei Beckham avrebbe declinato l’invito, scegliendo di restare negli Stati Uniti con la famiglia della moglie, con la quale è in grande sintonia. Tanto che secondo qualcuno starebbe addirittura pensando di dare ai suoi futuri figli il cognome Peltz anziché quello Beckham.

Nonostante la distanza, Posh Spice sarebbe decisa a mantenere saldo il nucleo familiare durante le festività. Fonti vicine alla stilista britannica raccontano che, sebbene sia “assolutamente devastata” dall’assenza del figlio maggiore, Victoria è determinata a non lasciare che la lite con Brooklyn rovini il Natale per Harper, la figlia più piccola, o per il resto della famiglia.

Qualcuno parla di un “miracolo natalizio”, di un possibile dietrofront di Brooklyn. In questo contesto, il Natale potrebbe diventare molto più di una festività: il simbolo di una possibilità di guarigione, di comprensione e di legami che, pur incrinati, non sono ancora spezzati.

Victoria, David, Harper, Cruz e persino Brooklyn restano sotto i riflettori, ma la vicenda non è più solo gossip: è una storia di famiglia, di emozioni vere e di speranza. La magia delle feste potrebbe trasformarsi nel collante che riporti il primogenito a casa, dimostrando che, a volte, anche le famiglie più celebri hanno bisogno di un miracolo natalizio. Chi vivrà, vedrà.

