Brooklyn Beckham, romantico con Nicola Peltz ma lontano da Victoria: è crisi in famiglia

A migliaia di chilometri di distanza, due mondi paralleli portavano lo stesso cognome ma raccontavano due storie diverse. Da un lato, Victoria Beckham accolta da applausi e abbracci familiari alla première londinese della docuserie Netflix dedicata alla sua carriera; dall’altro, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, innamorati e complici, sfrecciavano sulle strade di Beverly Hills a bordo di una Ducati rossa fiammante.

Una scena d’amore cinematografica, certo, ma anche un’immagine simbolica: mentre la famiglia Beckham si stringe attorno a Victoria, il primogenito sembra ormai vivere una vita a parte — più Hollywood che Londra, più California che Camden Town.

Brooklyn e Nicola, una coppia “contro il mondo”

Nessun red carpet, nessuna presenza ufficiale. Solo lui, lei e il rombo di una moto che taglia la notte californiana. Brooklyn Beckham, 26 anni, e Nicola Peltz, 30, sono stati fotografati durante una serata a due, vestiti in modo informale ma in perfetta sintonia.

Nicola, con leggings neri e top aderente, ha mostrato una figura asciutta e scolpita, illuminata dal riflesso del suo anello di diamanti XXL, diventato ormai il simbolo della loro unione. Accanto a lei, Brooklyn ha scelto un look sportivo e disinvolto: felpa con zip, shorts blu e Converse bianche, con le gambe tatuate in bella vista e quell’aria da ragazzo che non vuole prendersi troppo sul serio.

Una coppia giovane, bella, visibilmente affiatata. Ma anche distante — fisicamente e forse emotivamente — dalla famiglia d’origine di lui.

Il tempismo non è passato inosservato: mentre Victoria festeggiava con David e i figli Romeo, Cruz e Harper, Brooklyn si trovava oltreoceano, lontano dalle luci della première. Un’assenza che pesa, soprattutto perché non è la prima.

La première di Victoria Beckham: l’assenza che non passa inosservata

A Londra, il clima era ben diverso. Victoria Beckham, 51 anni, ha vissuto una delle sue serate più importanti: la presentazione della docuserie Victoria Beckham, il racconto della sua ascesa da Posh Spice a designer di fama internazionale.

Circondata dall’affetto del marito e dei figli più giovani, la stilista ha scelto per l’occasione un abito lungo color cipria con taglio fluido e drappeggi morbidi, firmato naturalmente dalla sua stessa maison. Sorridente, elegante e in perfetto controllo della scena, ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia: “Grazie a mio marito per avermi convinta e spronata… e ai miei figli — Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper — per essere la mia più grande fonte d’ispirazione”.

Un ringraziamento che ha suonato affettuoso, ma anche un po’ malinconico: Brooklyn non c’era.

Mentre Victoria si godeva la reunion (quasi completa) delle Spice Girls — Geri Halliwell in bianco, Emma Bunton in cipria e Melanie C in nero scintillante — e gli amici più cari le rendevano omaggio, l’assenza del primogenito restava la grande ombra sul tappeto rosso.

Un’assenza che rievoca vecchie tensioni: si parla di una frattura mai del tutto risolta nata nel 2022, dopo il matrimonio di Brooklyn e Nicola. All’epoca, si mormorava di divergenze tra Victoria e la nuora legate ai preparativi del matrimonio (l’abito da sposa, in particolare, divenne il simbolo del gelo). Da allora, le apparizioni pubbliche di madre e figlio insieme si contano sulle dita di una mano.

Il nodo familiare e la distanza che resiste

Nonostante le voci di riconciliazione, la distanza tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia resta evidente. La sua assenza ai 50 anni di David Beckham aveva già alimentato i sospetti di un gelo persistente; ora, la mancata presenza alla première della madre riaccende i riflettori sulla presunta crisi familiare.

Fonti vicine alla coppia parlano di una scelta consapevole: Brooklyn e Nicola “preferiscono vivere la loro vita a Los Angeles, lontano dal gossip e dal peso del nome Beckham”. Una vita che sembra però avere il sapore dell’allontanamento più che dell’indipendenza.

Nel documentario Netflix, Victoria racconta un percorso personale di rinascita e autoaffermazione, ammettendo di aver attraversato “un anno di intensa terapia”. Un messaggio profondo, ma che lascia intendere anche la fatica di una madre nel ritrovare l’equilibrio tra pubblico e privato, successo e affetti.