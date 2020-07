Chi è Nicola Anne Peltz, la fidanzata di Brooklyn Beckham

editato in: da

Si chiama Nicola Anne Peltz la fidanzata di Brooklyn Beckham e futura nuora di David e Victoria Beckham. Biondissima, con una carriera di attrice e modella davanti, è la donna che presto giurerà amore eterno al 21enne. Ad annunciarlo è stato proprio Brooklyn che ha postato su Instagram uno scatto in cui stringe fra le braccia la donna che gli ha rubato il cuore

“Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi, e ha detto di sì – ha scritto il 21enne -. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e, un giorno, il miglior papà”. Dopo l’addio alla modella Hana Cross, Brooklyn sembra aver trovato la persona giusta per lui. Bellissimo e inquieto in amore, ha ereditato il fascino di mamma Victoria e la bellezza di papà David. Classe 1999, è stato legato, secondo alcune indiscrezioni, anche a Natalie Ganzhorn, attrice canadese, e a Phoebe Torrance. Secondo i tabloid avrebbe stregato anche Lottie Moss, sorella della più famosa Kate, la love story però non sarebbe mai stata approvata dai genitori che, al contrario, sembrano apprezzare molto Nicola Peltz.

L’attrice compirà 25 anni il 9 gennaio prossimo ed è una star in ascesa. Bellissima e famosa su Instagram, è la figlia di Claudia Heffner, ex modella, e di Nelson Peltz, un milionario e imprenditore. Cresciuta a New York, ha molti fratelli, proprio come Brooklyn, e in passato è stata legata a Justin Bieber e ad Anwar Hadid, fratello di Gigi e Bella. Con la sua bellezza e dolcezza, Nicola sarebbe riuscita a conquistare non solo Brooklyn, ma anche tutto il clan Beckham. Non a caso a scattare le foto che annunciano le nozze sarebbe stata proprio la piccola Harper.

“Mi hai reso la ragazza più fortunata del mondo – ha commentato la 25enne, accanto a Brooklyn da 10 mesi -. Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita con te. Il tuo amore è il dono più grande”. Felicissima anche mamma Victoria Beckham che su Instagram ha rotto ogni indugio dando il suo benestare alla coppia. “Non potremmo essere più felici per le nozze di Brooklyn e Nicola – ha spiegato -. È la notizia più eccitante di sempre e noi tutti vi auguriamo tanto amore e felicità”.